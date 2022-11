Αθλητικά

Ιωνικός - ΠΑΟΚ: “καθάρισε” εύκολα ο “Δικέφαλος του Βορρά”

Ο ΠΑΟΚ κυνήγησε το τρίτο γκολ και πρόσφερε θέαμα και στο δευτερο ημίχρονο.

Πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 3-0 του Ιωνικού στη γήπεδο της Νεάπολης, σε αναμέτρηση που έκλεισε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Φιλίπε Σοάρες (27'), Νέλσον Ολιβέιρα (34') και Ντάγκλας Αουγκούστο (57') τα γκολ για τους «ασπρόμαυρους» που παραμένουν στην πέμπτη θέση, λίγα πράγματα από την άλλη για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού που παραμένει χαμηλά στην κατάταξη.

Η αρχή, πάντως, δεν προμήνυε τέτοια εξέλιξη. Ο Ιωνικός έδωσε χώρο στα πρώτα λεπτά στον ΠΑΟΚ, ωστόσο φρόντιζε να υπενθυμίζει με αντεπιθέσεις πως είναι επικίνδυνος. Σε μία από αυτές, στο 13' ο Εμάνουελ Σάκιτς βρέθηκε σε επίκαιρη θέση, αλλά στο δυνατό σουτ που επιχείρησε, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Ίνγκι Ίνγκασον και πέρασε κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 27'. Γιάννης Κωνσταντέλιας και Ράφα Σοάρες συνδυάστηκαν από τα αριστερά, ο Πορτογάλος μπακ έκανε το γύρισμα κι ο Φιλίπε Σοάρες έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, εκμεταλλευόμενος και την κακή αντίδραση του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Πρώτο γκολ του Φιλίπε Σοάρες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και μάλιστα στην πρώτη του εμφάνιση στο αρχικό σχήμα.

Επτά λεπτά μετά, ήρθε και το 0-2. Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την πάσα του Ντιμίτρο Τσιγκρίνσκι, τροφοδότησε τον Ολιβέιρα κι ο Πορτογάλος με ωραίο σουτ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Κάπου εκεί τελείωσε το πρώτο μέρος, αλλά ουσιαστικά και το ματς, τουλάχιστον αναφορικά με το νικητή. Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν χώρους κι έκαναν το παιχνίδι τους στο β' μέρος. Κι αφού Κωνσταντέλιας (51') και Ολιβέιρα (53') απέτυχαν, δε συνέβη το ίδιο με τον Αουγκούστο που ήταν αποδέκτης της πάσας του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, για το 0-3.

Οι αλλαγές έριξαν το ρυθμό του αγώνα κι οι ευκαιρίες ελαχιστοποιήθηκαν. Ο Νίκος Ιωαννίδης θα μπορούσε να πετύχει το γκολ της τιμής για τον Ιωνικό, αλλά αστόχησε στο 74' ενώ πέντε λεπτά μετά ο Ντόμινικ Κοτάρσκι πρόλαβε τον Βασίλη Μάντζη. Το σκορ δεν άλλαξε, ο ΠΑΟΚ έφτασε στη δεύτερη σερί του νίκη κι ελπίζει στο φινάλε του πρώτου γύρου να προσπεράσει, τουλάχιστον, τον Βόλο ή και τον Ολυμπιακό. Ο Ιωνικός θα πάει στην Τρίπολη, με την ελπίδα να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Ρομαό, Μασάς.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Σόουζα, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ρομαό (69' Κάνιας), Λοβέρα (69' Μεντόσα), Σάκιτς, Φαντιγκά (83' Μάσας), Ελευθεριάδης (69' Ιωαννίδης), Σεμπά (84' Τσίμπσαχ), Μάντζης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ινγκασον, Νάσμπεργκ, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ, Αουγκούστο (76' Ντάντας), Φιλίπε Σοάρες (72' Ελ Καντουρί), Κωνσταντέλιας (71' Μπίσεσβαρ), Α. Ζίβκοβιτς (85' Κουαλιάτα), Ολιβέιρα (71' Τόμας).

