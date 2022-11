Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος” - Καλλιακμάνης: “κόκκινος συναγερμός” για άτομο αραβικής καταγωγής

Πολύωρη αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ταλαιπωρία για τους επιβάτες δύο πτήσεων και επιστροφή ενός αεροσκάφους στην Ελλάδα, συνοδεία F-16

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος υπηρετεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος», περιέγραψε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, την κινητοποίηση που υπήρξε το βράδυ της Παρασκευής, στο αεροδρόμιο.

Όπως εξήγησε «μετά από πληροφορία ότι άτομο αραβικής καταγωγής είχε επιβιβαστεί σε μία από τις δύο πτήσεις της Emirates. Συστάθηκε η Επιτροπή που προβλέπεται από το Πρωτόκολλο για την διαχείριση του περιστατικού. Σε κάθε περιστατικό δίνεται ένας χαρακτηρισμός κίτρινος, πορτοκαλής κτλ. Εδώ αξιολογήθηκε ως πολύ σοβαρή η πληροφορία, επειδή ήρθε από την υπηρεσία ασφαλείας μια άλλης χώρας».

«Το ένα αεροπλάνο δεν είχε αναχωρήσει, οπότε έγινε άμεσα ο έλεγχος. Το άλλο είχε αναχωρήσει, υπήρξε επικοινωνία με τον πιλότο ο οποίος επικοινώνησε με τις γαλλικές και τις ιταλικές αρχές, που αρνήθηκαν να δεχθούν να προσγειωθεί εκεί το αεροπλάνο και έτσι έπρεπε να γυρίσει στην Αθήνα, συνοδεία μαχητικών αεροσκαφών», είπε ο κ. Καλλιακμάνης, ο οποίος είπε πως θα μπορούσε να είχε προσγειωθεί εκτάκτως στην Ιταλία ή στην Γαλλία το αεροπλάνο.

Βίντεο από την πτήση της Emirates EK209, μέσα από το αεροπλάνο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τον ύποπτο να μένει καθισμένος και να του απαγορεύεται η αποβίβαση.

Δεν βρέθηκε, τελικά, κάτι ύποπτο, σύμφωνα και με το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο αεροπλάνο που επέστρεψε το βράδυ στην Αθήνα.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ σημειώνει τα εξής:

«Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη ύποπτου ατόμου σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας που αναχωρούσαν απογευματινές ώρες σήμερα (10-11-2022), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», δόθηκε η εντολή για την επιστροφή της μίας πτήσης και την μη αναχώρηση της έτερης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο".

Υπενθυμίζεται, ότι συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 21:00 στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» μετά από πληροφορία των αμερικανικών Αρχών για ύποπτο άτομο που πιθανόν να έχει επιβιβαστεί σε μία από δύο πτήσεις της Emirates, η μία για Ντουμπάι και η άλλη για Νέα Υόρκη.

Αμέσως δόθηκε εντολή να σταματήσει η διαδικασία απογείωσης της πτήσης για Ντουμπάι και το αεροπλάνο επέστρεψε στο σταθμό. Οι Αρχές έλεγξαν εξονυχιστικά όλους τους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο.

Η πτήση προς Νέα Υόρκη είχε ήδη απογειωθεί και έτσι δόθηκε εντολή στον πιλότο να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος», ενώ άμεσα απογειώθηκαν 2 F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που συνόδευσαν το αεροπλάνο της Emirates».

