Γάμος με… πάντα: Γαμπρός και κουμπάρος “άλλαξαν θέση” (βίντεο)

Στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 μίλησαν το πρωί οι “πρωταγωνιστές” του γάμου που έγινε viral.

Για τον επικό γάμο που τελέστηκε στο Δημαρχείο της Αθήνας, με τον κουμπάρο να φοράει ένα ολόσωμο κοστούμι στολής πάντα, μίλησαν στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο γαμπρός και ο κουμπάρος, που έχουν γίνει viral.

Μόνο που το πρωί της Παρασκευής, είχαν «αλλάξει θέση» και εκείνος που φορούσε την στολή πάντα ήταν ο νεόνυμφος, ενώ δίπλα του στεκόταν ο κουμπάρος.

Οι δύο φίλοι εξήγησαν μάλιστα γιατί επελέγη η εμφάνιση του κουμπάρου με την εν λόγω στολή στο Δημαρχείο της Αθήνας, προς τιμήν του γαμπρού.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, που τέλεσε τον γάμο, ήταν εκείνος που έκανε ανάρτηση στα social media ποστάροντας τη φωτογραφία με τον κουμπάρο-πάντα, γράφοντας: «Αγάπη για… πάντα! Ο καλύτερος κουμπάρος έβερ. Να ζήσετε!».

