Υποκλοπές - Πλεύρης: ο Τσίπρας δείχνει να γνωρίζει στοιχεία για το Predator

Δριμεία επίθεση για εκβιασμούς και σκανδαλολογία εξαπέλυσε ο Υπ. Υγείας, μέσω του ΑΝΤ1. Τι είπε για την διαγραφή προστίμων σε ανεμβολίαστους και για τον “Προσωπικό Γιατρό”.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν καλεσμένος την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας.

Ερωτηθείς για το θέμα των υποκλοπών, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως υπάρχουν δύο υποθέσεις που επιχειρείται από τον ΣΥΡΙΖΑ να ανακατευτούν, όπως ανέφερε, στο όνομα της σκανδαλολογίας και πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα.

«Υπάρχουν οι νόμιμες επισυνδέσεις και καταγγέλλονται και παρακολουθήσεις με το Predator που δεν έχουν σχέση με την Κυβέρνηση και με την ΕΥΠ. Για το predator δεν υπάρχει κανένα απόρρητο. Έχουμε ένα δημοσίευμα που επικαλείται πηγές που κανείς δεν μπορεί να αξιολογήσει. Ο δημοσιογράφος και εκδότης παρουσιάστηκε στον Άρειο Πάγο και δεν έδωσε κανένα στοιχείο», ανέφερε ο κ. Πλέυρης.

Στρέφοντας διαρκώς τα πυρά του προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπ. Υγείας είπε ότι στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε έρευνα σε βάθος χρόνου, ενώ υποστήριξε πως στο πλαίσιο της Επιτροπής κλήθηκαν για εξηγήσεις οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών διακίνησης παράνομων λογισμικών παρακολούθησης, όλοι οι διοικητές της ΕΥΠ μέχρι και εισαγγελέας που δίνει τις άδειες για υποκλοπές. Ωστόσο, δεν απάντησε στις ερωτήσεις των παριστάμενων για τους λόγους για τους οποίους δεν εκλήθη στην Εξεταστική ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος αποπέμφθηκε από το Μαξίμου, μετά την αποκάλυψη για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Αυτήν την στιγμή υπάρχει ένα ρεπορτάζ και από ότι φαίνεται από όσα είπε χθες ο κ. Τσίπρας γνωρίζει στοιχεία για την υπόθεση. Εάν τα γνωρίζει πρέπει να τα δώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να ανακυκλώσει την λάσπη στον ανεμιστήρα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση τα δύο πρόσωπα που φέρονται να γνωρίζουν να γίνουν και “προστατευόμενοι μάρτυρες”».

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ακόμη πως «Δεν μπορεί να λειτουργήσει εκβιαστικά η πολιτική ζωή του τόπου. Αν έχει πληροφορίες, κάθε Κυριακή θα βγαίνει και θα αφήνει υπονοούμενα; Αν υπάρχουν στοιχεία, πρέπει όλα να δοθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι παρακολουθεί ο Μητσοτάκης. Η κ. Γεροβασίλη γιατί κάνει μήνυση κατά αγνώστων; Είναι συκοφάντες και πάνε να συνδέσουν την Κυβέρνηση με το Predator που δεν έχουν καμία σχέση. Δεν πιστεύει ούτε εκείνη το ρεπορτάζ», λέγοντας ακόμη πως «Το ζήσαμε και στην υπόθεση Novartis το στήσιμο» που αποδείχθηκε σκανδαλολογία.

Ερωτηθείς για θέματα του χαρτοφυλακίου του, ο Θάνος Πλεύρης είπε, σε ότι αφορά τον «Προσωπικό Γιατρό» πως έχουν γίνει ήδη 1,1 εκατομμύρια δωρεάν ραντεβού, οι πολίτες άνω των 70 ετών έχουν εγγραφεί σε ποσοστό περίπου 60%, ενώ στην Αττική το ποσοστό εγγραφής του πληθυσμού στον «Προσωπικό Γιατρό» ανέρχεται σε 52%.

Επανέλαβε πάντως ότι δεν θα ισχύσουν τα πρόστιμα και μάλιστα όχι μόνο μέχρι το τέλος του έτους για όσους δεν έχουν εγγραφεί, αλλά όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Η επιβάρυνση θα υπάρξει μόνο όταν φθάσουμε σε επίπεδο η μη χρήση του «Προσωπικού Γιατρού» να γίνεται από επιλογή του πολίτη».

Παραδέχθηκε πως «οι γιατροί έχουν μια διστακτικότητα για να συνεργαστούν με το Δημόσιο» και είπε πως εξετάζεται η παροχή επιπλέον κινήτρων, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει ζωή μέχρι σήμερα ζωή μόλις τριών μηνών.

Για τα πρόστιμα σε ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, που εμβολιάστηκαν μετά από την ημέρα εφαρμογής του μέτρου, ο Υπουργός Υγείας είπε πως έχει ετοιμαστεί διάταξη που θα περιληφθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που θα κατατεθεί εντός Νοεμβρίου στην Βουλή, θα υπάρξει κατάργηση του προστίμου «για όποιον έχει εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστεί μέχρι την ψήφιση του νόμου και όποιος το έχει ήδη πληρώσει, θα κινηθεί διαδικασία επιστροφής του ή συμψηφισμού».

Σε ότι αφορά τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, που παραμένουν σε αναστολή σύμβασης, ο κ. Πλεύρης τους κάλεσε «να εμβολιαστούν για να γυρίσουν στην δουλειά», επανέλαβε πως «το ΣτΕ έχει πει πως είναι συνταγματική η αναστολή σύμβασης, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Θα εξεταστούν τα επιδημιολογικά δεδομένα των φθινοπωρινών και χειμερινών μηνών και θα το δούμε ξανά μέχρι τέλος του έτους», ενώ τόνισε πως προσωπική του άποψη παραμένει πως οι εν λόγω υπάλληλοι θα έπρεπε να έχουν απολυθεί και να έχουν προσληφθεί άλλοι στην θέση τους.

Τέλος, αναφερόμενος στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Φώφη Γεννηματά» είπε πως χάρη σε αυτό, σε 2.411 γυναίκες εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο ο καρκίνος του μαστού και θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν έτσι έγκαιρα.

