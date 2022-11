Οικονομία

Σκρέκας: Το κοίτασμα στα Ιωάννινα θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας για 10 χρόνια

Πότε θα γίνει δοκιμαστική γεώτρηση για το κοίτασμα των Ιωαννίνων. Τι είπε για τις σεισμικές έρευνες στην Κρήτη.



Το κοίτασμα των Ιωαννίνων θα μπορούσε να καλύψει την κατανάλωση της Ελλάδος για 10 έτη, εφόσον επαληθευτεί από τα πραγματικά δεδομένα, τόνισε σήμερα το πρωί μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ενώ για τα κοιτάσματα της Κρήτης δήλωσε ότι εάν τα σεισμικά δεδομένα είναι ικανοποιητικά θα γίνει δοκιμαστική γεώτρηση το 2025.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε, για το κοίτασμα των Ιωαννίνων που έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες από την Energean θα γίνει δοκιμαστική γεώτρηση (στεριά) το 2023. «Όταν λέμε σοβαρές πιθανότητες για ένα πρωτοπόρο κοίτασμα, δηλαδή κοίτασμα που δεν έχει γύρω του άλλες προηγούμενες γεωτρήσεις, είναι της τάξης του 15%, κάτω από 15%, αυτό θεωρείται πολύ πιθανό».

«Τα έσοδα εξαρτώνται από την κάθε παραχώρηση και την εκάστοτε σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον εκάστοτε παραχωρησιούχο. Θα μπορούσαν να κυμαίνονται από 40% έως και 60% επί των κερδών της εκμετάλλευσης. Όταν μιλάμε για πιθανότατα κοιτάσματος 50 δισεκ. κυβικά μέτρα στα Γιάννενα αντιστοιχούν σε 500 εκατ. μεγαβατώρες φυσικού αερίου, αν η μεγαβατώρα κάνει σήμερα 100 ευρώ μιλάμε για 5 δισεκ. ευρώ συνολικής αξίας, αν είναι δεκαπλάσιο το κοίτασμα μιλάμε για 50 δισεκ. ευρώ με σημερινές τιμές» δήλωσε δε ο κ. Σκρέκας, διευκρίνισε ωστόσο τα δεδομένα αλλάζουν και δεν ξέρουμε αν έχουμε αυτές τις ποσότητες.

Για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κρήτη ο Κώστας Σκρέκας σημείωσε πως υπήρξε προετοιμασία ώστε οι σεισμικές έρευνες να γίνουν με τα καλύτερα δεδομένα και με μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. «Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία έκπτωση για την προστασία του περιβάλλοντος» ξεκαθάρισε.

«Από το 2011 έως το 2020 είχαμε έρευνες σε μόλις δύο περιοχές από το 2021 έως το 2022 κάναμε έρευνες σε πέντε περιοχές» δήλωσε. Αποσαφήνισε ότι η πανδημία μηδένισε τις τιμές των υδρογονανθράκων με αποτέλεσμα να σταματήσουν τις έρευνες οι εταιρείες. «Η TOTAL αποχώρησε και είδε την ευκαιρία η ExxonMobile, ενώ η Helleniq Energy συνέχισε να στηρίζει την προσπάθεια» είπε.

