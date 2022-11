Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία - Αργυρούπολη: Σε κέντρο αποκατάστασης η 41χρονη που ξυλοκοπήθηκε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από σχεδόν 10 μήνες, η άτυχη γυναίκα, που ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφο της, άρχισε να λέει κάποιες λέξεις και να κάνει λίγα βήματα.

Η41χρονη Όλγα ξυλοκοπήθηκε άγρια τον περασμένο Ιανουάριο από τον πρώην σύντροφό της, σε ακόμη μια φρικτή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μετά από πολλαπλά χειρουργεία κατάφερε να μείνει ζωντανή και σήμερα, με τη βοήθεια του Οργανισμού «Πράξη Αγάπης», βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης.

Η 41χρονη ξεκίνησε να λέει κάποιες λέξεις, καθώς οι εγκεφαλικές κακώσεις είχαν προκαλέσει προσωρινή απώλεια ομιλίας, και να ανταποκρίνεται στις υποδείξεις των θεραπευτών της.

Έχει αρχίσει επίσης να κινεί τα άκρα της και να κάνει κάποια βήματα.

Η ομάδα «Πράξη Αγάπης» στο Facebook, σε ανάρτηση της, αναφέρει:

«H Όλγα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό και μας χρειάζεται όλους στο πλευρό της! Νέα ενημέρωση για την πορεία της υγείας της!

Η 41 ετών Όλγα, ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον πρώην σύντροφό της τον περασμένο Ιανουάριο με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να μεταφερθεί σε κωματώδη κατάσταση σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, η Όλγα δεν το έβαλε κάτω! Με την καθοριστική συμβολή των ιατρών και έπειτα από πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Παρόλα αυτά, οι εγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη είχαν προκαλέσει προσωρινή απώλεια της ομιλίας , ενώ αδυνατεί να κινηθεί και να αυτοεξυπηρετηθεί.

Χάρη στην άμεση παρέμβαση του Οργανισμού μας και την καθοριστική συμμετοχή όλων σας η Ολγα εδώ και 1,5 μήνα βρισκεται σε κέντρο αποκατάστασης όπου λαμβάνει όλη την απαραίτητη φροντίδα με την κατάσταση της υγείας της να σημειώνει μεγάλη πρόοδο. Η Όλγα ξεκίνησε να λέει κάποιες λέξεις και να ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στις υποδείξεις των θεραπευτών. Έχει αρχίσει να κινεί τα άκρα της και σε συνδυασμό με το νάρθηκα που προμηθευτήκαμε πραγματοποιεί εντατικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών ώστε να καταφέρει να σταθεί και να κάνει κάποια βήματα. Οι αρμόδιοι θεραπευτές είναι πολύ αισιόδοξοι για την εξέλιξη και την πρόγνωση της Όλγας και από την εικόνα της φαίνεται πως μέρα με τη μέρα σημειώνει θεαματική βελτίωση. Η παραμονή της στο κέντρο αποκατάστασης όπου βρίσκεται κρίνεται άκρως απαραίτητη, για να μπορέσει η Όλγα να ολοκληρώσει το απαραίτητο πρόγραμμα θεραπειών που θα την βοηθήσει να ξανακατακτήσει τις χαμένες της ικανότητες και να ξανασταθεί στα πόδια της!

Ο χρόνος πάγωσε για την 41ετών Όλγα, 9 μήνες πριν, με τον πιο άδικο τρόπο! Και μόνο αν ενωθούμε όλοι μαζί μπορούμε να της προσφέρουμε μια νέα ευκαιρία στη ζωή! Ελάτε σήμερα να παλέψουμε και εμείς μαζί της, για να κερδίσει ξανά το μέλλον που της αξίζει!».

Ειδήσεις σήμερα:

Υποκλοπές - Πλεύρης: ο Τσίπρας δείχνει να γνωρίζει στοιχεία για το Predator

Μαραθώνιος - Στέλιος Πρασσάς: ο 91χρονος δρομέας δηλώνει “έτοιμος” για τον αγώνα (βίντεο)

Γάμος με… πάντα: Γαμπρός και κουμπάρος “άλλαξαν θέση” (βίντεο)