Κατεχόμενα - Πρόκληση Ερντογάν: Η “ΤΔΒΚ” στον προθάλαμο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία. Τι δήλωσαν Ερντογάν, Τσαβούσογλου και Οκτάι για την "ΤΔΒΚ".



«Η ‘ΤΔΒΚ’ έγινε δεκτή ως μέλος - παρατηρητής στο Οργανισμό Τουρκικών Κρατών», ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στην 9η σύνοδο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Οργανισμού, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

«Εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις του νόμου της αδελφοσύνης μας, αποδεχθήκαμε την ‘ΤΔΒΚ’ ως μέλος παρατηρητή της οργάνωσής μας. Συμβάλαμε, επίσης, στη διαδικασία επίλυσης καταδεικνύοντας ότι οι Κύπριοι αδελφοί και αδελφές μας, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού κόσμου, δεν είναι μόνοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, που επιδείξατε αυτή τη βούληση αλληλεγγύης», ανέφερε.

Και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έγραψε στο Twitter: «Βήμα-βήμα… Θα γίνει κι αυτό! Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου έγινε δεκτή ως μέλος Παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Είμαστε στο πλευρό της ‘ΤΔΒΚ’ πάντα, παντού».

Ad?m ad?m… O da olacak!



Kuzey K?br?s Turk Cumhuriyeti Turk Devletleri Teskilat?’na Gozlemci uye olarak kabul edildi.



Her zaman her yerde #KKTC’nin yan?nday?z.



???????????????????????????? @Turkic_States pic.twitter.com/kwwS3p0Uoa — Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) November 11, 2022

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι έγραψε επίσης στο Twitter ότι «η ‘ΤΔΒΚ’ έγινε δεκτή ως μέλος-παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, τον οποίο θεωρούμε οικογενειακή μας οργάνωση. Η ‘ΤΔΒΚ’ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τουρκικού κόσμου με το παρελθόν και το μέλλον της. Είθε αυτό το όμορφο ξεκίνημα να είναι ευοίωνο για τον Τουρκικό Κόσμο και τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας».

Kuzey K?br?s Turk Cumhuriyeti aile meclisimiz olarak gordugumuz Turk Devletleri Teskilat?’na gozlemci uye olarak kabul edilmistir.

KKTC gecmisi ve gelecegiyle Turk dunyas?n?n ayr?lmaz bir parcas?d?r.

Bu guzel baslang?c Turk Dunyas?na ve K?br?s Turku kardeslerimize hay?rl? olsun. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 11, 2022

Στο μεταξύ μιλώντας στο κρατικό κανάλι της Τουρκίας, TRTHaber, ο Φουάτ Οκτάι ανέφερε ότι «η θέση μας εδώ είναι ήδη πολύ σαφής. Με το κάλεσμα του προέδρου μας (για αναγνώριση), φτάσαμε σε ένα άλλο στάδιο της πολιτικής μας έναντι της ΤΔΒΚ’. Για τον πρόεδρό μας και για την Τουρκία, η ‘ΤΔΒΚ’ έχει ξεχωριστή θέση. Και αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ για εμάς στο πλαίσιο της πολιτικής μας για την ανατολική Μεσόγειο. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια της Τουρκίας. Είναι όμως επίσης και απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια της ‘ΤΔΒΚ’. Με άλλα λόγια, μιλάμε για μια εξίσωση στην οποία δεν θα υπάρχει Τουρκία χωρίς ‘ΤΔΒΚ’ και ΤΔΒΚ’ χωρίς Τουρκία. Δύο κυρίαρχες, ισότιμες και διακριτές κρατικές δομές είναι η μόνη λύση από εδώ και στο εξής».

Ο Φουάτ Οκτάι είπε ότι «ο Πρόεδρός μας έχει επίσης φωνάξει σε όλο τον κόσμο από τον ΟΗΕ. Τώρα θα το κάνουμε μέσω της αναγνώρισης. Είναι καιρός να αναγνωριστεί η ‘ΤΔΒΚ’. Το θέμα της ‘ΤΔΒΚ’ είναι στην ημερήσια διάταξη του προέδρου μας σε όλες τις σχετικές διεθνείς συναντήσεις. Κάθε αντιπροσωπεία μας θέτει το θέμα της ‘ΤΔΒΚ’ στις συναντήσεις με άλλες χώρες. Ο υπουργός Εξωτερικών μας εργάζεται με την ίδια ζέση».

