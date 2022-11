Αθλητικά

“ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ” στον ΑΝΤ1: πρεμιέρα πριν την πρώτη σέντρα στο Κατάρ

Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκινά σε λίγες ημέρες στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+. Πάρτε θέση στην τηλεοπτική κερκίδα, για να απολαύσετε αγώνες και εκπομπές όπως η “ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ”.

Το ραντεβού με τη «στρογγυλή θεά» πλησιάζει και σε λίγες μέρες όλος ο πλανήτης θα κινείται στον ρυθμό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022.

Από 20 Νοεμβρίου έως και 18 Δεκεμβρίου, όλοι οι άσοι του ποδοσφαίρου θα παίζουν μπάλα αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, και η εκπομπή «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ», με τον Στέφανο Αβραμίδη και τον Βασίλη Σαμπράκο, θα έρχεται καθημερινά για να μεταδώσει τα καλύτερα γκολ, τις αμφισβητούμενες φάσεις, τις ανατροπές, το κοντράστ συναισθημάτων, το παρασκήνιο, τον παλμό των φιλάθλων, αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις και πλάνα από το Κατάρ.

Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, θα βρίσκονται στην «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ».

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 16:00, λίγο πριν την τελετή έναρξης και την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ 2022 με τον αγώνα Κατάρ-Εκουαδόρ που θα πραγματοποιηθεί στο Al Bayt Stadium της Ντόχα.

Από την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου και καθημερινά στις 23:00, η «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» θα δίνει το στίγμα της ημέρας μετά το τέλος των αγώνων, ενώ κάθε Σάββατο και Κυριακή η εκπομπή θα δίνει διπλό ραντεβού με τους λάτρεις της «μπάλας», καθώς πέρα από την καθιερωμένη της βραδινή παρουσία, θα προσφέρει ένα ζωντανό pre-game show για τα απογευματινά παιχνίδια.

Ο Στέφανος Αβραμίδης και ο Βασίλης Σαμπράκος στην πιο μουντιαλική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, θα παρουσιάζουν καθημερινά ένα post game show με highlights και δηλώσεις από όλους τους αγώνες, αλλά και ζωντανές συνδέσεις με τους απεσταλμένους του ΑΝΤ1 στο Κατάρ, τον Στέλιο Γιαννακόπουλο, τον Αλέξη Σπυρόπουλο και τον Σωτήρη Κωσταβάρα.

Στο στούντιο, θα φιλοξενούνται ζωντανά σημαντικοί προσκεκλημένοι από τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, οι οποίοι θα σχολιάζουν τους αγώνες και θα καταθέτουν τα προγνωστικά τους για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Επίσης, στην «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» θα υπάρχουν αναλύσεις των αγώνων της ημέρας με special graphics και advanced statistics, παρουσίαση όλων των παιχνιδιών της επόμενης ημέρας, αλλά και ζωντανές συνδέσεις με τους απεσταλμένους στο Κατάρ, Αλέξανδρο Τρίγκα και Βασίλη Τεμπέλη του SPORT24, που θα μας μεταφέρουν το εορταστικό κλίμα από τον χώρο του Fan Festival στη Ντόχα, εκεί όπου χιλιάδες φίλαθλοι θα παρακολουθούν τους αγώνες σε γιγαντοοθόνες και θα ζουν τον παλμό του Μουντιάλ.

Τέλος, στην «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» θα φιλοξενούνται αποκλειστικές συνεντεύξεις από ανθρώπους του ποδοσφαίρου που θα βρίσκονται στο Κατάρ και αποκλειστικές εικόνες από τις προπονήσεις των ομάδων.

Ο ΑΝΤ1 είναι το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα που θα μεταδώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για πρώτη φορά στην ιδιωτική τηλεόραση, και μέσω streaming, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θέασης πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, με κάλυψη όλων των αγώνων σε όλες τις συσκευές και πάνω από 300 ώρες ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος στο ΑΝΤ1+.

