Οικονομία

Κομισιόν για Ελλάδα: Ανάπτυξη 6% και πληθωρισμός 10% το 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν οι χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη.



Πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης και της ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022, 2023 και 2024, σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 6% το 2022, 1% το 2023 και 2% το 2024.

Για την ευρωζώνη, η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 3,2% το 2022, 0,3% το 2023 και 1,5% το 2024, έναντι ανάπτυξης στην ΕΕ της τάξεως του 3,3% το 2022, 0,3% το 2023 και 1,6% το 2024.

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι αναθεωρημένες προς τα πάνω για το 2022 σε σύγκριση με αυτές του Ιουλίου (4% ήταν η πρόβλεψη για το 2022) και αναθεωρημένες προς τα κάτω για το 2023 σε σύγκριση με του Ιουλίου (2,4% ήταν η πρόβλεψη για το 2023).

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η Επιτροπή προβλέπει ότι στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 10% το 2022 και θα μειωθεί στο 6% το 2023 και στο 2,4% το 2024. Για την ευρωζώνη, η Επιτροπή προβλέπει πληθωρισμό στο 8,5% το 2022, στο 6,1% το 2023 και στο 2,6% το 2024. Στην ΕΕ προβλέπεται ο πληθωρισμός να φτάσει το 9,3% το 2022 και να μειωθεί στο 7% το 2023 και στο 3% το 2024.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ελλάδα προβλέπεται να φτάσει το (-4,1%) το 2022 και να μειωθεί στο (-1,8%) το 2023 και το (-0,8%) το 2024. Για την ευρωζώνη, η Επιτροπή προβλέπει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα φτάσει κατά μέσο όρο το (-3,5%) το 2022, το (-3,7%) το 2023 και το (-3,3%) το 2024. Για την ΕΕ η Επιτροπή προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα στο (-3,4%) το 2022, στο (-3,6%) το 2023 και στο (-3,2%) το 2024.

Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό χρέος στην ΕΕ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 171,1% του ΑΕΠ το 2022 και να μειωθεί στο 161,9% το 2023 και στο 156,9% το 2024. Για την ευρωζώνη, η Επιτροπή προβλέπει ότι το δημοσιονομικό χρέος θα διαμορφωθεί στο 93,6% του ΑΕΠ το 2022, στο 92,3% το 2023 και στο 91,4% το 2024.

Στην ΕΕ, το δημοσιονομικό χρέος προβλέπεται να φτάσει το 86% το 2022, το 84.9% το 2023 και το 84,1% το 2024.

Η ανεργία στην Ελλάδα προβλέπεται να παραμείνει σταθερή στο 12,6% το 2022 και το 2023 και να μειωθεί στο 12,1% το 2024. Στην ευρωζώνη, η ανεργία προβλέπεται να φτάσει το 6,8% το 2022 και να αυξηθεί στο 7,2% το 2023 για να μειωθεί πάλι στο 7% το 2024. Στην ΕΕ, η ανεργία προβλέπεται στο 6,2% το 2022, στο 6,5% το 2023 και στο 6,4% το 2024.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμοί ανηλίκων - Πετράλωνα: μαρτυρίες, αιχμές και κόντρα για το... κοινό κρεβάτι (βίντεο)

Μητσοτάκης - Συντάξεις: Η αύξηση θα είναι πάνω από 7% το 2023

Μαραθώνιος - Στέλιος Πρασσάς: ο 91χρονος δρομέας δηλώνει “έτοιμος” για τον αγώνα (βίντεο)