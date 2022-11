Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Τριήμερο με λεφτά και έρωτα, αλλά… (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Το Σαββατοκύριακο κυριαρχεί ο έρωτας, αλλά και τα οικονομικά πάνε καλά» είπε η Λίτσα Πατέρα, την Παρασκευή, στο ξεκίνημα της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις της για το τριήμερο, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως συμπλήρωσε η αστρολόγος, «Να μην ξεχνιόμαστε ό,τι τα σκάνδαλα και τα ψέματα υπάρχουν γιατί ο Άρης κάνει όψη με τον Ποσειδώνα που είναι όλα αυτά, αλλά αφού υπάρχει ο έρωτας και το χρήμα… “όλα γιατρεύονται”».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία - Αργυρούπολη: Σε κέντρο αποκατάστασης η 41χρονη που ξυλοκοπήθηκε (εικόνες)

Μαραθώνιος - Στέλιος Πρασσάς: ο 91χρονος δρομέας δηλώνει “έτοιμος” για τον αγώνα (βίντεο)

Μητσοτάκης - Συντάξεις: Η αύξηση θα είναι πάνω από 7% το 2023