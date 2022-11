Κόσμος

Χερσώνα - Πεσκόφ: Οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Κρεμλίνο επιμένει στην "δική του αλήθεια", πίσω απο την υποχώρηση των δυνάμεων της Μόσχας από το μόνο περιφερειακό κέτρο που καταλήφθηκε από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα.

Οι ρωσικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από την περιοχή της Χερσώνας δυτικά του ποταμού Δνείπερου, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Χερσώνας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανακοίνωση έρχεται αφού η Μόσχα διέταξε μερική υποχώρηση από την περιοχή την Τετάρτη, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές αποτυχίες για το Κρεμλίνο από την έναρξη του πολέμου, με τον κόσμο να έχει βγει στους δρόμους και χειροκροτεί τους φαντάρους.

«Στην κατεύθυνση της Χερσώνας, η κίνηση των ρωσικών στρατιωτικών μονάδων στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου ολοκληρώθηκε στις 05:00 [ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας] σήμερα το πρωί», ανέφερε το υπουργείο στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

«Δεν έμεινε ούτε ίχνος στρατιωτικού εξοπλισμού ή όπλων στη δεξιά όχθη», σημειώνεται στη δήλωση, αναφορά στη δυτική πλευρά του ποταμού. «Όλοι οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν μετακινηθεί στην αριστερή όχθη του Δνείπερου» σημειώνεται.

Το Κρεμλίνο, δια του Ντμίτρι Πεσκόφ, επέμεινε πάντως νωρίτερα ότι η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη Χερσώνα δεν θα αλλάξει το καθεστώς στην περιοχή, την οποία η Μόσχα έχει κηρύξει τμήμα της Ρωσίας αφότου προχώρησε στην προσάρτησή της από την Ουκρανία.

Η Ρωσία διεκδίκησε τη Χερσώνα και τρεις άλλες ουκρανικές περιοχές μετά τη διενέργεια δημοψηφισμάτων, όπως τα χαρακτήρισε, τον Σεπτέμβριο - μια διαδικασία την οποία αποκήρυξαν το Κίεβο και οι κυβερνήσεις της Δύσης ως παράνομη και εξαναγκαστική. Ωστόσο την Τετάρτη, σε μια σημαντική οπισθοχώρηση, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της θα αποσυρθούν από την πόλη της Χερσώνας μπροστά σε μια μεγάλη αντεπίθεση από την Ουκρανία.

Another beautiful video from the Kherson region, people are incredibly happy to see our soldiers pic.twitter.com/gDg6xEpypr — ???????English (@TpyxaNews) November 11, 2022

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι το καθεστώς της περιοχής είναι «καθορισμένο και συγκεκριμένο» και ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποκλοπές - Πλεύρης: ο Τσίπρας δείχνει να γνωρίζει στοιχεία για το Predator

Μαραθώνιος - Στέλιος Πρασσάς: ο 91χρονος δρομέας δηλώνει “έτοιμος” για τον αγώνα (βίντεο)

Γάμος με… πάντα: Γαμπρός και κουμπάρος “άλλαξαν θέση” (βίντεο)