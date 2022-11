Κόσμος

Τουρκία - Ιμάμογλου: ποινή φυλάκισης ζήτησε ο εισαγγελέας

Τι θα σήμαινε για τον Ιμάμογλου τυχόν ποινή φυλάκισης ή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε σήμερα από δικαστήριο να καταδικάσει για προσβολή δημόσιων αξιωματούχων τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και να επιβάλει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και ποινή φυλάκισης στον δημοφιλή πολιτικό αντίπαλο του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Για άλλη μια φορά ο εισαγγελέας ζήτησε 4 χρόνια και 1 μήνα φυλάκιση στη δίκη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος κατηγορείται ότι προσέβαλε μέλη του Ανωτάτου Εκλογικού Συμβουλίου. Ο δικηγόρος του Ιμάμογλου κατά την ακροαματική διαδικασία ανέφερε ότι ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης αναφερόταν στον Υπουργό Εσωτρεικών και όχι στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η προηγούμενη ακροαματική διαδικασία έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου και η υπόθεση αναβλήθηκε για σήμερα για να ακούσουν μάρτυρες, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σήμερα η δημοσιογράφος του Φοξ Τι Βι Γκιολσάχ Ιντζέ κλήθηκε ως μάρτυρας. «Ρώτησα τον Ιμάμογλου να σχολιάσει τη δήλωση Σουλεϊμάν Σοϊλού. Η απάντηση που έδωσε είναι στην κάμερα. Εκεί υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοι. Τον ρώτησα επειδή είχε δικαίωμα να απαντήσει. Μετά το μεταδώσαμε ως είδηση. Το κάναμε είδηση ως απάντηση στον Σουλεϊμάν Σοϊλού», ανέφερε.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου δεν παρέστη στη σημερινή ακροαματική διαδικασία. Πάντως έξω από το δικαστήριο λήφθηκαν έκτακτα μέτρα ασφαλείας, ενώ απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις.

Ο Αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, Ενγκίν Αλτάι δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για αγωγή, πρόκειται για θέατρο», λέγοντας ότι «ακόμη και τα κοράκια γελούν».

Ο Αντιπρόεδρος του Καλού Κόμματος Μπαχαντίρ Ερντέμ δήλωσε πως «δύο φορές οι ψηφοφόροι της Κωνσταντινούπολης χαστούκισαν το AKΡ και επέλεξαν τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Σήμερα, είμαστε εδώ για να σταθούμε στο πλευρό του προέδρου μας, που εξελέγη με τη βούληση του έθνους, να σταθούμε στη θέληση των ψήφων του έθνους».

Τί είχε γίνει; Μετά την ακύρωση εκλογών για Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης στις 31 Μαρτίου 2019 από Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, ο Εκρέμ Ιμαμογλου επανεξελέγη στις 23 Ιουνίου 2019.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στη συνέχεια κατηγόρησε τον Ιμάμογλου, χωρίς να τον κατονομάζει για την επίσκεψή του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2019. «Το λέω στον ηλίθιο που πήγε στην Ευρώπη και κατηγόρησε την Τουρκία. Θα σε κάνει να πληρώσεις γι αυτό το τουρκικό έθνος», ανέφερε. Στη συνέχεια ο Ιμάμογλου είπε «αυτοί που ακύρωσαν τις εκλογές είναι ηλίθιοι». Αμέσως το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο κινήθηκε εναντίον του Ιμάμογλου.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση προκειμένου να αξιολογήσει το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης για την εξαίρεση του δικαστή. Όρισε την επόμενη ακροαματική διαδικασία για τις 14 Δεκεμβρίου. Το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο Ιμάμογλου επιφέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

"Το γεγονός ότι (ο εισαγγελέας) εξέφρασε γνώμη χωρίς εξέταση του αιτήματός μας για εξαίρεση του δικαστή αντίκειται στους νομικούς διαδικαστικούς κανόνες και αυτό δείχνει πως ήρθαν προετοιμασμένοι με την απόφαση", δήλωσε ο Γκιοκχάν Γκιουναϊντίν, δικηγόρος του Ιμάμογλου.

Τυχόν ποινή φυλάκισης ή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων θα πρέπει να επικυρωθεί από εφετείο, παρατείνοντας ενδεχομένως τη διαδικασία πέρα από την ημερομηνία των εκλογών, που θα πρέπει να διεξαχθούν όχι αργότερα από τον Ιούνιο του 2023.

Ο κυβερνήτης της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαγόρευε τις διαδηλώσεις στην περιοχή για τη σημερινή ημέρα ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν τους δρόμους κοντά στο δικαστήριο, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε υποστήριξη του Ιμάμογλου σε μια πλατεία της πόλης σε απόσταση περίπου 2 χλμ., η οποία είχε εξαιρεθεί από την απαγόρευση. Το πλήθος κρατούσε πανό του κόμματός του και φώναζε "δεν θα είσαι ποτέ μόνος".

"Ντρέπομαι γι΄αυτό το δικαστήριο. Δεν θα μπορούσε να με ενδιαφέρει λιγότερο", δήλωσε ο Ιμάμογλου σε μια συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Fox TV σήμερα το πρωί.

Το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών του 2023 θα εξαρτηθεί από την ικανότητα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του Ιμάμογλου και άλλων στην αντιπολίτευση να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον Ερντογάν και στο κόμμα του ΑΚ, το οποίο κυβερνά εδώ και δύο δεκαετίες.

