Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες αδειάζουν... ακόμη και τα ψυγεία

Απίστευτο θράσος διαρρηκτών στη συμπρωτεύουσα. Την ώρα που οι ιδιοκτήτες κοιμούνταν, και πριν φύγουν με τη λεία τους… έφαγαν κι ένα σνακ.



Απίστευτο θράσος, από ένα δίδυμο διαρρηκτών, που εισέβαλε σε σπίτι στον Δρυμό Θεσσαλονίκης,

Οι δύο διαρρήκτες, που τον τελευταίο μήνα έχουν εισβάλλει σε πάνω από δέκα σπίτια, του οικισμού, άρπαξαν, κινητά τηλέφωνα, και κοσμήματα, ενώ η οικογένεια βρισκόταν στα υπνοδωμάτια, ενώ σε άλλο σπίτι, μπήκαν την ώρα που οι ένοικοι έβλεπαν τηλεόραση στο σαλόνι τους.

Οπως είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού «ούτε καταλάβαμε πώς μπήκαν. Πρέπει να ήταν ξημερώματα. Πήγαν στην κουζίνα και άνοιξαν σαν κύριοι το ψυγείο. Εφτιαξαν κάτι να φάνε και στη συνέχεια έφυγαν αφού πήραν μαζί τους και τρόφιμα. Προηγουμένως είχαν μπει και στα δωμάτια ενώ κοιμόμασταν μέσα και μας έκλεψαν τα κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα».

Σε άλλο σπίτι, οι διαρρήκτες μπήκαν την ώρα που οι ένοικοι έβλεπαν τηλεόραση στο σαλόνι τους.

Εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι μια μπαλκονόπορτα ήταν ανοιχτή, μπήκαν μέσα σε ένα από τα υπνοδωμάτια του σπιτιού και έκλεψαν μπουφάν και άλλα ρούχα πριν εξαφανιστούν. Από μονοκατοικία έκλεψαν κοσμήματα και μετρητά πριν από 2 περίπου εβδομάδες, την ώρα που οι ιδιοκτήτες έλειπαν.

Οι διαρρήκτες δεν ορέγονται μόνο σπίτια, αλλά και επιχειρήσεις, από όπου συνεχίζουν την ίδια τακτική, αρπάζοντας κυριολεκτικά ό,τι βρουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα κομμωτήριο από όπου άρπαξαν σύνεργα κομμωτικής (κουρευτική μηχανή, συσκευή ισιώματος μαλλιών κτλ) και προϊόντα από κατάστημα πληροφορικής.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου ερευνούν περισσότερο την υπόθεση.

