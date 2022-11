Πολιτική

Καστοριά - Σακελλαροπούλου: Τιμούμε εκείνους που κράτησαν για αιώνες ζωντανό το εθνικό φρόνημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας από την Καστοριά για τα 110 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης.



«Γιορτάζουμε σήμερα την απελευθέρωση της Καστοριάς από τον τουρκικό ζυγό, το 1912, και την επανένωση της με τον εθνικό κορμό. Τιμάμε όλους εκείνους που σε ζοφερούς και δύσκολους καιρούς κράτησαν για αιώνες ζωντανό το εθνικό φρόνημα. Το ηρωικό πνεύμα των μαχητών του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών πολέμων μας εμπνέει και μας καθοδηγεί. Χρόνια πολλά».

Αυτό δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ηρώων, στην πλατεία Μακεδονομάχων, στην Καστοριά, την οποία επισκέπτεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 110 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης.

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε την παρέλαση των Αναπήρων Πολέμου, του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων Καστοριάς, Μαθητών της Α’θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης, Προσκόπων, Τοπικών Πολιτιστικών και Κοινωνικών Συλλόγων καθώς και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου θα προχωρήσει στην ανακήρυξη της Προέδρου της Δημοκρατίας σε Επίτιμη Δημότη Καστοριάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Χρυσής Αυγής - Αστυνομικός: Ο Φύσσας είπε “αυτός με μαχαίρωσε”, δείχνοντας τον Ρουπακιά

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Στον ανακριτή για συμπληρωματική κατάθεση

Βιασμοί ανηλίκων - Πετράλωνα: μαρτυρίες, αιχμές και κόντρα για το... κοινό κρεβάτι (βίντεο)