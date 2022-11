Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Μυστήριο με το σκεύασμα που πήρε σε αγώνα με τον Τσιτσιπά (βίντεο)

Ερωτήματα δημιουργήθηκαν για το "μαγικό φίλτρο" που κατανάλωσε στον αγώνα με τον Τσιτσιπά ο Σέρβος τενίστας.





Ερωτήματα προκλήθηκαν για άλλη μια φορά για τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τα συμπληρώματα που λαμβάνει κατά τη διάρκεια των αγώνων με αφορμή ένα βίντεο που κατέγραψε θεατής του αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά για τα ημιτελικά του Paris Masters.

Στο βίντεο φαίνονται συνεργάτες του Νόβακ Τζόκοβιτς να παρασκευάζουν ένα συμπλήρωμα σε υγρή μορφή με τον έναν εξ αυτών να δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να κρύψει από την κάμερα τις κινήσεις του έτερου συνεργάτη του Σέρβου τενίστα.

«Μπορεί κάποιος που γνωρίζει τένις να μου εξηγήσει τι συμβαίνει εδώ και γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο; Μου φαίνεται εκπληκτικά ύποπτο» έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος που ανήρτησε το σχετικό βίντεο.

Ο ίδιος, μάλιστα, αναρωτήθηκε πώς δεν έχει τεθεί το ερώτημα και άλλη φορά δεδομένου ότι ο Τζόκοβιτς έχει χαρακτηρίσει «μαγικό φίλτρο» το σκεύασμα που έλαβε κατά τη διάρκεια αγώνα στο Wimbledon.

Θέση στο ζήτημα πήρε η σύζυγος του Τζόκοβιτς, Γελένα, όταν άλλος χρήστης του Twitter κάλεσε τον Σέρβο τενίστα να τοποθετηθεί δημοσίως και να δώσει απαντήσεις για όσα σενάρια κυκλοφορούν.

«Θα μιλήσει όταν είναι έτοιμος να μιλήσει. Όλη αυτή η ανοησία να μιλάνε ορισμένοι άνθρωποι για ό,τι δεν είναι έτοιμοι επειδή άλλοι είναι ανυπόμονοι, είναι παράλογο. Σωπάστε. Κοιτάξτε περισσότερο τους εαυτούς σας. Δεν είναι όλα ύποπτα όσα βλέπετε. Θα μπορούσε να είναι κάτι ιδιωτικό. Δεν επιτρέπεται αυτό;» έγραψε η σύζυγος του Τζόκοβιτς χωρίς να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις.

