Δένδιας: Η συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ, παράδειγμα ειρηνικής διευθέτησης διαφορών

Με τον Λιβανέζο ομόλογό του είχε επαφές ο Έλληνας ΥΠΕΞ. Ποια θέματα συζητήθηκαν. Ελληνοτουρκικά και διμερής συνεργασία στην ατζέντα της συνάντησης με την Βελγίδα ΥΠΕΞ.



Η συμφωνία μεταξύ του Λιβάνου με το Ισραήλ δημιουργεί ένα υπόδειγμα, δείχνει ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση με μια βασική προϋπόθεση, το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων του διαλόγου, διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Αμπντουλάχ Μπου Χαμπίμπ, μετά το πέρας της συνάντησής τους. «Η εξέλιξη αυτή, ανοίγει τον δρόμο για προσαρμογή της αντίστοιχης συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις γι' αυτό» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, επανέλαβε πως η συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής διευθέτησης διαφορών στον τομέα αυτό και προέτρεψε να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα όλες οι χώρες.

Απευθυνόμενος στον Λιβανέζο ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας τον συνεχάρη για την «ιστορική συμφωνία» οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ιδιαίτερα του ειδικού απεσταλμένου για τα διεθνή ενεργειακά θέματα του Άμος Χοκστάιν, όπως σημείωσε. Επίσης, υπενθύμισε πως η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που χαιρέτισαν αυτή τη συμφωνία σαν βασικό παράγοντα σταθεροποίησης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπενθύμισε πως έχει πρόσφατα συνομολογήσει δύο συμφωνίες, με την Αίγυπτο και την Ιταλία και επίσης έχει καταλήξει σε μια συμφωνία με την Αλβανία για την προσφυγή στη Χάγη, με την οποία συζητά τους όρους του συμφωνητικού προσφυγής, συμπλήρωσε.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε ότι η Ελλάδα προσβλέπει στην οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών με τη Λιβύη, μόλις προκύψει μια εκλεγμένη κυβέρνηση στη χώρα αυτή της Βόρειας Αφρικής. «Έτσι, θα δημιουργηθεί ένα άλλο ακόμα τρίγωνο σταθερότητας: Ελλάδα, Αίγυπτος, Λιβύη, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα θέλαμε μετά, το παράδειγμα αυτό να επεκταθεί και στη γειτονική Τουρκία» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. «Ευελπιστούμε μετά τις εκλογές στην Τουρκία, θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία τη μοναδική διμερή διαφορά μας, επί τη βάσει πάντα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», τόνισε.

Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη του ότι η Τουρκία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, «επιδιώκει προκλήσεις, επιδιώκει επιβολή θέσεων που δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο, επιδιώκει λύσεις που αγνοούν τη γεωγραφία και την απλή κοινή λογική, όπως το πρόσφατο άκυρο, παράνομο, ανύπαρκτο μνημόνιο εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της Τρίπολης».

Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι για την Ελλάδα οι επαφές με τον Λίβανο έχουν μια τεράστια σημασία και εξέφρασε τη βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας. Πιάνοντας το νήμα των σχέσεων από την αρχαιότητα, είπε πως οι δύο λαοί συναντιόντουσαν στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, δημιούργησαν σημαντικούς πολιτισμούς και οι σχέσεις τους σφυρηλατήθηκαν μέσα από τους αιώνες, όπως μαρτυρεί η μακραίωνη παρουσία της ελληνορθόδοξης κοινότητας στον Λίβανο. Επίσης, αναφέρθηκε στη «σημαντική παρουσία» της λιβανέζικης κοινότητας στην Αθήνα.

Ειδική αναφορά έκανε στα μνημόνια που υπέγραψε με τον Λιβανέζο ομόλογό του για την κατάργηση θεώρησης εισόδου για κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, καθώς και στον τομέα της Διπλωματικής Εκπαίδευσης. «Τα μνημόνια που υπογράψαμε αποτελούν προάγγελο εμβάθυνσης της συνεργασίας μας» ανέφερε και διαμήνυσε πως η Ελλάδα θα στέκεται πάντα στο πλευρό του Λιβάνου, υπενθυμίζοντας ότι ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε μετά την πρόσφατη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού και διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να επιδεικνύει αλληλεγγύη στον λαό του Λιβάνου.

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως η Ελλάδα προσβλέπει και σε μια τριμερή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Λιβάνου.

Επιπλέον, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα ενίσχυσης της ελληνομάθειας και της υποστήριξης των θεολογικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπαλαμάντ. Αυτό συνιστά και αναβίωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συμπαράστασης της Ελλάδας στο ελληνορθόδοξο τμήμα του πληθυσμού του Λιβάνου, επισήμανε.

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν ακόμα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, καθώς και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των χωρών είναι το «ιερό ευαγγέλιο» για την ελληνική εξωτερική πολιτική και δήλωσε βέβαιος ότι ο Λίβανος συμμερίζεται αυτή τη θέση.

Περαιτέρω, συζήτησαν το προσφυγικό-μεταναστευτικό, με τον Λιβανέζο υπουργό Εξωτερικών να ενημερώνει τον Νίκο Δένδια για τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Λίβανος σε σχέση με την παραμονή στο έδαφός του εκατομμυρίων Σύρων εκτοπισμένων. Ειδικότερα, συζήτησαν για την ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου με τη βοήθεια της ΕΕ, με τον Νίκο Δένδια να δεσμεύεται να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να κληθεί ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου σε πρόγευμα με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, κατά το οποίο να εξηγήσει με σαφή και κατανοητό τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Λίβανος, αλλά και τις λύσεις που προτείνει.

Αναφορικά με τις σχέσεις της ΕΕ με τον Λίβανο, ο Νίκος Δένδιας τάχθηκε υπέρ της ενδυνάμωσής τους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Λίβανος έχει όλα τα στοιχεία που θα επέτρεπαν τη στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ.

Καταλήγοντας στη δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας, επισήμανε ότι η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου κλείνει έναν κύκλο δέκα διμερών επαφών του τις τελευταίες έξι ημέρες.

Δένδιας – ΥΠΕΞ Βελγίου: Ελληνοτουρκικά και διμερής συνεργασία στην ατζέντα

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με την Βελγίδα ομόλογό του Χάτζα Λαμπίμπ, κατά την διάρκεια της οποίας έθιξε την προκλητική συμπεριφορά και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της Τουρκίας για το casus belli και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε κοινές δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησής τους στην Αθήνα, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε την υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου για τη θέση αρχών την οποία τηρεί το Βέλγιο και στο διμερές πλαίσιο, αλλά και στο πλαίσιο της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ.

Σημειώνεται πως τιμώντας σήμερα την 104η επέτειο από τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στις 11:00 το πρωί της 11ης Νοεμβρίου 1918, συμβολικά οι δηλώσεις των δύο υπουργών Εξωτερικών άρχισαν στις 11:00. «Σαν σήμερα πριν από 104 χρόνια, την ενδέκατη ώρα, της ενδέκατης ημέρας, του ενδέκατου μήνα τερματίστηκε ο πιο αιματηρός μέχρι εκείνη την εποχή πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένας πόλεμος στον οποίο η Ελλάδα και το Βέλγιο βρεθήκαν από την ίδια πλευρά, όπως επίσης και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και γι' αυτό το Βέλγιο υπέγραψε μαζί με την Ελλάδα τη Συνθήκη Ειρήνης με την Ιταλία, το 1947, τη γνωστή ως "Συνθήκη των Παρισίων", με την οποία παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών αναδεικνύοντας τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες.

Σε ό,τι αφορά στις διμερείς επαφές, είπε πως έχουν έπειτα από αρκετά χρόνια αναβαθμιστεί, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη βασιλικού ζεύγους του Βελγίου στην Ελλάδα. Διαμήνυσε ότι η Ελλάδα θεωρεί το Βέλγιο μια σημαντική χώρα με την οποία μπορεί να αναπτύξει πολύ περισσότερο τους διαύλους επικοινωνίας και κοινής κατανόησης των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Αναφερθείς ειδικότερα στη σημερινή συνάντηση, είπε πως εξέτασαν τρόπους εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, τη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά τον ΟΗΕ, επισήμανε πως υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη των υποψηφιοτήτων των δύο χωρών για το Συμβούλιο Ασφαλείας (Ελλάδα 2025-26, Βέλγιο 2036-37). Επίσης, συνεχάρη το Βέλγιο για την πρόσφατη εκλογή του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2023-25), σημειώνοντας πως η Ελλάδα θερμά υποστήριξε τη βελγική υποψηφιότητα.

Εστιάζοντας στις εμπορικές σχέσεις, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως συμφώνησε με τη Βελγίδα ομόλογό του ότι οι δύο χώρες μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα, συμπληρώνοντας ότι το Βέλγιο είναι μια σημαντική οικονομία στο πλαίσιο της ΕΕ. Επιπροσθέτως, υπογράμμισε πως η Ελλάδα αποτελεί αγαπημένο προορισμό διακοπών για τους Βέλγους και ότι η αυξητική τάση ήταν πάρα πολύ σημαντική.

Περαιτέρω, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Βελγίου στον ενεργειακό τομέα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τον Νίκο Δένδια να σημειώνει πως το Βέλγιο έχει μια εξαιρετική τεχνογνωσία στις πλωτές δυνατότητες παραγωγής ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλληνας ΥΠΕΞ ενημέρωσε τη Βελγίδα υπουργό Εξωτερικών για τη δυνατότητα η Ελλάδα να γίνει κόμβος φυσικού αερίου και ενέργειας στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη.

Απευθυνόμενη στη Βελγίδα υπουργό Εξωτερικών, εξέφρασε ευχαριστίες για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πανεπιστήμια και στα σχολεία του Βελγίου και για το ρόλο που διαδραματίζει η λειτουργία της Βελγικής Σχολής Αθηνών. Στο σημείο αυτό μνημόνευσε μια πρόσφατη πρωτοβουλία της βελγικής πρεσβείας στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Δήμο Κορυδαλλού, για την τοιχογραφία στο 4ο-5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού που φιλοτέχνησε νεαρή Βελγίδα καλλιτέχνης, η Kitsune Jolene, με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος.

Εν συνεχεία, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν την περιοχή, όπως τα ζητήματα που δημιουργεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Και οι δύο χώρες σταθήκαμε απέναντι στην παρανομία εν ονόματι των ευρωπαϊκών μας αρχών» ανέφερε ο κ. Δένδιας. Ακόμα οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τη Μέση Ανατολή και για την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την ΕΕ. «Η ΕΕ δεν μπορεί να είναι απούσα στη Μέση Ανατολή» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών. Επιπλέον, εξέτασαν τα μεγάλα προβλήματα στην αφρικανική ήπειρο, με την υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου να ενημερώνει τον Ν. Δένδια για τα ζητήματα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, ενώ συμφώνησαν πως η ΕΕ οφείλει να δείξει ενεργό ενδιαφέρον. Από τη μεριά του, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε για τις επισκέψεις του στην Αφρική και υπογράμμισε την απόλυτη διάθεση της Ελλάδας να βοηθήσει, με τις δυνατότητες που έχει. Όπως υπογράμμισε, αν δεν αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους τα προβλήματα που προέρχονται από την Αφρική, θα έρθουν και θα χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα.

Τέλος, δεν παρέλειψε να εκφράσει, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, τα ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια ενός αστυνομικού, ο οποίος έπεσε εν ώρα καθήκοντος χθες το βράδυ στο Βέλγιο.

Σημειώνεται πως κατά την έναρξη των διευρυμένων συνομιλιών, ο Νίκος Δένδιας έθεσε στη Βελγίδα ομόλογό του το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, σημειώνοντας πως είναι η πρώτη φορά που οι συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τόσο σοβαρές.

