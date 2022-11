Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Σύλληψη γιατρού για σεξουαλική παρενόχληση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία γυναίκας που είχε πάει στο ιατρείο του για να εξεταστεί.