Ο ουκρανικός στρατός μπήκε στη Χερσώνα (βίντεο)

Με χειροκροτήματα εκατοντάδες κόσμου, υποδέθχηκε τους ουκρανούς στρατιώτες στο κέντρο της Χερσώνας.

Ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στη Χερσώνα μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών άμυνας ανέφερε ότι ουκρανικές μονάδες εισέρχονται στη Χερσώνα και ότι η πόλη επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο, αφού βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή από τον Μάρτιο.

Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωσή της απευθύνθηκε προς Ρώσους στρατιώτες που βρίσκονται ακόμη στη Χερσώνα, καλώντας τους να παραδοθούν αμέσως.

Η ανακοίνωση είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση του Κιέβου ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται στη Χερσώνα.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο, δια του Ντμίτρι Πεσκόφ, επέμεινε πάντως νωρίτερα ότι η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη Χερσώνα δεν θα αλλάξει το καθεστώς στην περιοχή, την οποία η Μόσχα έχει κηρύξει τμήμα της Ρωσίας αφότου προχώρησε στην προσάρτησή της από την Ουκρανία.





