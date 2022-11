Κοινωνία

Κούγιας: Παραιτήθηκε από την υπόθεση του διευθυντή που κατηγορήθηκε από υφιστάμενη για βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Μετά την παραπομπή σε δίκη του 62χρονου προϊσταμένου Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με τις κατηγορίες του βιασμού και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή του, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παραιτείται των καθηκόντων του λόγω άλλων υποχρεώσεων.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

Όπως είναι γνωστό, ο επικεφαλής του γραφείου μας κ. Αλέξης Κούγιας είχε αναλάβει την υπεράσπιση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ο οποίος κατηγορήθηκε από υφισταμένη του για φερόμενο βιασμό της, πράξη την οποία ο κ. κατηγορούμενος ηρνήθη εξαρχής και αρνείται και τώρα. Μετά τη διενέργεια τακτικής ανακρίσεως και την απολογία του ενώπιον της κας Ανακρίτριας Λαρίσης ο κ. κατηγορούμενος αφέθη ελεύθερος, χωρίς ουσιαστικά περιοριστικούς όρους.

Επίσης, ο κ. κατηγορούμενος απηλλάγη εντελώς των κατηγοριών κατά την διαδικασία της ΕΔΕ, χωρίς να του επιβληθεί καμία πειθαρχική ποινή.

Δυστυχώς σήμερα εξεδόθη εις βάρος του κου κατηγορημένου το παραπεμπτικό βούλευμα, το οποίο κατά την κρίση του κου Κούγια και των συνεργατών του ήταν αναμενόμενο, αφού προτείνων Εισαγγελέας ήταν ο ίδιος Εισαγγελέας που είχε ασκήσει την ποινική δίωξη και του οποίου την πρόταση αντέγραψε αυτολεξεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, οδηγώντας την υπόθεση στο ακροατήριο.

Δυστυχώς λόγω πολύ σοβαρών ανειλημμένων υποχρεώσεων σε δεκάδες κακουργήματα, τα οποία είναι αδύνατον να αναβληθούν λόγω παραγραφών και προσωρινών κρατήσεων, ο επικεφαλής του γραφείου μας είναι αδύνατον να συνεχίσει να είναι υπερασπιστής του κου Γ.Δ. στην αθώωση του οποίου όλοι οι συνεργάτες του γραφείου μας και ο ίδιος ο κ. Κούγιας πιστεύουμε και γι’ αυτό το λόγο είναι αδύνατον τόσο ο κ. Κούγιας όσο και εμείς να επιμεληθούμε της υπερασπίσεώς του.

Εκδίδουμε προς ενημέρωση των ΜΜΕ και των εκπροσώπων τους το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, ώστε να μην απευθύνονται πλέον σε εμάς για τις διαδικαστικές εξελίξεις αυτής της πολύ σοβαρής υποθέσεως.



Αθήνα, 11/11/2022

Με εκτίμηση και σεβασμό

Αλέξιος Κούγιας

Ειδήσεις σήμερα:

Υποκλοπές - Πλεύρης: ο Τσίπρας δείχνει να γνωρίζει στοιχεία για το Predator

Μαραθώνιος - Στέλιος Πρασσάς: ο 91χρονος δρομέας δηλώνει “έτοιμος” για τον αγώνα (βίντεο)

Γάμος με… πάντα: Γαμπρός και κουμπάρος “άλλαξαν θέση” (βίντεο)