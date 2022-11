Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος: νέα αλλαγή στην ώρα του αγώνα

Τι ώρα θα πραγματοποιηθεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει για τη νέα ώρα έναρξης της κυριακάτικης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, εξέδωσε σήμερα (11/11) η Super League. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, το παιχνίδι για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα αρχίσει τελικά στις 17:15. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο αγώνας είχε οριστεί να ξεκινήσει στις 16:00, ενώ χθες η Super League μετέθεσε την έναρξή του για τις 21:30.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης αναφορικά με την αλλαγή της ώρας έναρξης του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ από τις 16:00 στις 21:30 και κατόπιν ενημέρωσης της εταιρείας που διαχειρίζεται το VAR, σας γνωστοποιούμε ότι, για λόγους προγραμματισμού και μεταφοράς του εξοπλισμού για τη λειτουργία του VAR, ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή 13.11.2022 στις 17:15 (αντί για 21:30)».

