Γαλλία: αντιδήμαρχος βρέθηκε σταυρωμένος σε χωράφι

Θρίλερ με τον αντιδήμαρχο που βράθηκε με καρφιά στα πόδια και τα χέρια του σε χωράφι. Είχε δεχθεί ξανά επιθέσεις στο παρελθόν.

Ένα φρικιαστικό περιστστικό βίας σημειώθηκε στη Γαλλία, όταν αντιδήμαρχος εντοπίστηκε "σταυρωμένος" σε χωράφι.

Πιο συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρχος του Saint-Come-du-Mont, Μπερνάρ Ντενίς, μιας μικρής Γαλλικής πόλης της Νορμανδίας, βρέθηκε με τραύματα στο πρόσωπο και καρφωμένα τα χέρια και τα πόδια του.

«Ο Μπερνάρ Ντενί βρέθηκε σε ένα χωράφι κοντά στο δημαρχείο του χωριού, με τραύματα στο πρόσωπό του και καρφιά στα χέρια του και σε κάθε φτέρνα του», δήλωσε ο Michael Giraudet, ο εισαγγελέας, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP.

Ο Γάλλος πολιτικός «μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο του Saint Lo για να λάβει την απαραίτητη περίθαλψη» και να υποβληθεί σε «ιατροδικαστικές εξετάσεις», σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Επιπλέον, μια έρευνα για βαριά βία ανατέθηκε στην ερευνητική ταξιαρχία του Saint-Lo με την υποστήριξη της μονάδας ποινικών ερευνών της εθνικής χωροφυλακής.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντενί δέχεται επίθεση. Άγνωστοι είχαν βάλει φωτιά στο γκαράζ του, ενώ είχε δεχθεί απειλές θανάτου. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα όταν είχε καταγγείλει πυροβολισμούς στο βαν του, καθώς είχε πυροβολίσει μόνος του.

Le maire de Saint-Come-du-Mont, Bernard Denis, retrouve pieds et mains cloues dans un champ

?? https://t.co/fUWYf4kVPV pic.twitter.com/KXIRnGuuEE — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) November 9, 2022

Manche: un maire retrouve pieds et mains cloues pic.twitter.com/RqCn2LF1gd — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2022

Ο αντιδήμαρχος της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Saint Lo, ενώ έρευνα γι’ αυτήν την βάρβαρη και φρικτή επίθεση διεξάγει το αρμόδιο τμήμα κατά της βίας της γαλλικής αστυνομίας.

Δεν αποκλείεται η στήριξη του Μπερνάρ Ντενίς στον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να είναι ανάμεσα στα κίνητρα των δραστών.

