Πέθανε η Μίνα Αδαμάκη

Συγκίνηση για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού.

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μίνα Αδαμάκη σε ηλικία 78 ετών. Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Μίνα Αδαμάκη, είχε γεννηθεί στο Βόλο και ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν (1966). Σε νεανική ηλικία σπούδασε στο Λονδίνο κουκλοθέατρο και παντομίμα.

Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο θέατρο, ως μαθήτρια ακόμα, με το Θέατρο Τέχνης, στο έργο «Η δολοφονία του Ζαν - Πωλ Μαρά». Είχε παίξει σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.

Είχε ιδρύσει τον θίασο «Θεατρική Συντεχνία» και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Ελεύθερης Σκηνής».

Ερμήνευσε πλήθος ρόλων σε θέατρο και τηλεόραση. Εμβληματικός παραμένει ο ρόλος της Ειρήνης στις «Τρεις Χάριτες», δίπλα στη Νένα Μεντή και την Άννα Παναγιωτοπούλου.

Στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη θλίψη σχεδόν ταυτόχρονα μάθαμε ότι έφυγαν από κοντά μας δύο σπουδαίοι αξιαγάπητοι συνάδελφοί μας... Η γλυκειά μας Μίνα Αδαμάκη που τόσα πρόσφερε στο Θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, η τόσο αγαπητή μας από την απίστευτη φιγούρα από τις «Τρεις Χάριτες» και ο Κώστας Μπάσης, ο πρώτος Ερωτόκριτος του Ευαγγελάτου, ο ηθοποιός που κόσμησε το Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος για πολλά χρόνια... Ανεξίτηλη θα μείνετε στη μνήμη μας αγαπημένοι μου.. Καλό ταξιδι».

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, είχαν κυκλοφορίσει fake news σχετικά με τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού, που είχε διαψεύσει στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

