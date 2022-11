Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Συνεχίζεται τουρκική προκλητικότητα και από αέρος προς την Ελλάδα από την Άγκυρα, μετά από σειρά προκλητικών δηλώσεων που αφορούν στα κατεχόμενα στην Κύπρο.

Πιο συγκεκριμένα και σήμερα Παρασκευή, (11/11) σημειώθηκαν δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, που άγγιξαν τις 71.

Οι 67 παραβιάσεις έγιναν από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και οι υπόλοιπες από τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη που κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν επίσης σε τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

