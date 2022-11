Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: τέλος στο θρίλερ με τον “ύποπτο επιβάτη”

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό με τον ύποπτο για τρομοκρατία επιβάτη σε πτήση από΄το "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Τέλος στο θρίλερ με το ύποπτο άτομο που φέρεται να είχε επιβιβαστεί σε μια από τις δύο χθεσινές πτήσεις της Emirates για Ντουμπάι και Νέα Υόρκη, έβαλε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με ανακοίνωσή του.

Ειδικότερα, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει ότι «κατόπιν ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης έρευνας των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ουδέν αξιόποινο προέκυψε σε βάρος ατόμου, για το οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι επέβαινε σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας και είχε χαρακτηριστεί ως ύποπτο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως ύποπτος, είναι 35χρονος Τούρκος υπήκοος αραβικής καταγωγής, ο οποίος διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπό καθεστώς ασύλου, χωρίς να έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές.

