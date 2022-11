Κοινωνία

Ρουβίκωνας: “παρέμβαση” στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εικόνες)

Τα μέλη του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια και έβαψαν με μπογιές τη τζαμαρία του κτιρίου.

Παρέμβαση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής ο Ρουβίκωνας.

Μέλη της οργάνωσης πλησίασαν τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου στην οδό Φραγκούδη στην Καλλιθέα, πέταξαν φέιγ βολάν, και έγραψαν συνθήματα με σπρέι στην τζαμαρία του κτιρίου.

Τα μέλη του Ρουβίκωνα εξαφανίστηκαν στη συνέχεια και δεν έχουν γίνει αναφορά για προσαγωγές.

Για την καταδρομική αυτή επίθεση στο Υπουργείο, αναρτήθηκε από τον Ρουβίκωνα ανάρτηση και φωτογραφίες και όπως αναφέρουν στο μακροσκελές κείμενο φάινεται να έγινε με αφορμή την υπόθεση Πάτση.

