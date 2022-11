Life

Πολύτεκνη αγρότισσα Tik-Toker: Ο Μητσοτάκης είναι αδύνατος, θα τον...παχύνω

Την αντίδρασή της στο τηλεφώνημα που δέχθηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού περιέγραψε στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» η αγρότισσα από την Πέλλα.

Η αγρότισσα που έγινε viral στο Tik Tok ανεβάζοντας καθημερινά συνταγές, από την πραγματική της κουζίνα, μίλησε για δεύτερη φορά στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» περιγράφοντας, αυτήν τη φορά, τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό.

«Με πήρε ο γραμματέας του πρωθυπουργού και μου είπε ‘θέλει να πιει καφέ μαζί σου’ και μου φάνηκε παράξενο. Λέω ‘πλάκα με κάνετε’, είπε η κυρία Τασία στον ΑΝΤ1, ενώ στον γραμματέα του Πρωθυπουργού απάντησε- αφού πείστηκε:

«Εντάξει, πολύ ευχαρίστως».

Η συνάντησή τους έγινε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης

«Η πρώτη κουβέντα ήταν ‘πώς το σκεφτήκατε αυτό; Και μαγειρική και μεταποίηση και μεγάλη οικογένεια’», είπε η χαμογελαστή γυναίκα στη Φαίη Μαυραγάνη.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο της φαγητό και του είπε τα ντολμαδάκια γιαλαντζί, ενώ εκείνος της είπε ότι το δικό του είναι τα ντολμαδάκια με κιμά. Πείστηκε, ωστόσο, να δοκιμάσει και τα δικά της, να δει αν θα είναι καλύτερα από της μητέρας του.

«Μου φάνηκε πολύ αδύνατος, δεν θα τον αφήσω να φύγει από εδώ αν δεν παχύνει», κατέληξε η κυρία Τασούλα, που περιμένει τον Πρωθυπουργό στην Πέλλα.

Τέλος, η διάσημη Tik Toker έδειξε μια σύντομη κι εύκολη συνταγή για χειμωνιάτικο λικέρ.

