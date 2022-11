Υγεία - Περιβάλλον

Παιδιά: Γρίπη και RSV “σαρώνουν” - Σε υποχώρηση ο κορονοϊός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερα είναι τα κρούσματα γρίπης και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) από τα κρούσματα κορονοϊού στα παιδιά. Τι προκύπτει από τα στοιχεία που προέρχονται από τα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της Ελλάδας.



Περισσότερα είναι τα κρούσματα γρίπης και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) από τα κρούσματα κορονοϊού στα παιδιά, όπως προκύπτει από στοιχεία που προέρχονται από τα δύο μεγαλύτερα Νοσοκομεία Παίδων της χώρας.

Πολλά παιδιά και έφηβοι έως 18 ετών διαθέτουν αντισώματα κατά του κορονοϊού (τόσο από εμβολιασμό, όσο και από νόσηση), με αποτέλεσμα η πανδημία στα παιδιά να παρουσιάζει κάμψη.

Έτσι, εμφανίζεται το παράδοξο στα Νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» να νοσηλεύονται πλέον περισσότερα παιδιά με γρίπη και RSV λοίμωξη, παρά με Covid. Οι νοσηλείες της Covid-19 μάλιστα, ήταν κατά πολύ περισσότερες το περασμένο καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι δεν λειτουργούσαν τα σχολεία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησε στο iatropedia.gr η Ομοσπονδία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), τα περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπης και στα δύο Νοσοκομεία Παίδων κυμαίνονται κατά την τελευταία εβδομάδα μεταξύ 10 και 15, ενώ του κορονοϊού στα ίδια νοσοκομεία είναι λιγότερα.



«Η εποχιακή έξαρση της γρίπης άρχισε πολύ νωρίτερα!«, τονίζει η καθηγήτρια Παιδιατρικής και Λοιμωξιολογίας στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας Μαρίζα Τσολιά και προσθέτει πως φέτος υπάρχει ενισχυμένη επιτήρηση των αναπνευστικών λοιμώξεων από τον ΕΟΔΥ:

«Φέτος έχει οργανωθεί από τον ΕΟΔΥ και αρχίζει να τίθεται σε λειτουργία σύστημα λεπτομερούς καταγραφής των αναπνευστικών λοιμώξεων, καθώς και συλλογή δειγμάτων. Κι αυτά στα πλαίσια των κατευθυντήριων οδηγιών του, για ενισχυμένη επιτήρηση των αναπνευστικών λοιμώξεων», λέει η ίδια.

Όπως λένε οι γιατροί, φέτος η γρίπη «επισκέφθηκε» τα νοσοκομεία Παίδων πολύ νωρίτερα, καθώς πέρυσι την ίδια εποχή δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

«Δεν υπάρχουν παιδιά σε Μονάδα Εντατικής, αλλά πολλά παραμένουν μέσα στο νοσοκομείο για παρακολούθηση, γιατί είναι άρρωστα”, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Καθηγητής Παιδιατρικής και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, Γεώργιος Χρούσος.

«Τα Νοσοκομεία Παίδων είναι γεμάτα. Είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό οι νοσήσεις. Είναι παιδιά από 0 έως 16 ετών. Έχουμε ένα μικρό κύμα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε και κύμα Covid-19 και κύμα RSV και κύμα γρίπης, ταυτόχρονα”, τονίζει ο κ. Χρούσος.

Πολλά παιδιά με αναπνευστικό συγκυτιακό ιό RSV

Περισσότερο ευάλωτα φαίνεται να είναι τα μωρά, τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στους αναπνευστικούς ιούς και ειδικότερα στον συγκυτιακό ιό (RSV), μια επιδημική λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, από την οποία προσβάλλεται περισσότερο από το 50% των παιδιών έως την ηλικία του ενός έτους και όλα τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 2-3 ετών.

Πολλά παιδάκια φέτος με τον ιό της βρεφικής και παιδικής ηλικίας RSV, έρχονται με τους ανήσυχους γονείς τους στις εφημερίες των νοσοκομείων Παίδων. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας -των περισσότερων από αυτά- δεν απαιτεί νοσηλεία και επιστρέφουν στο σπίτι τους.

«Το αμυντικό σύστημα των μικρών παιδιών δεν έχει καμία άμυνα, γιατί δεν έχουν αντισώματα σε καμία ίωση και σε κανέναν ιό», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος και συνεχίζει:

«Τα παιδιά είναι ευάλωτα στις ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις φέτος. Τα πολύ μικρά παιδιά που κολλάνε πιο εύκολα αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), οι γιατροί στα νοσοκομεία λένε, πως τρία χρόνια τώρα φορούσαν μάσκες και δεν έχουν κολλήσει καμία ίωση. Είναι όλα ευάλωτα τώρα που δεν υπάρχουν μέτρα και πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς», τονίζει.

Περισσότερες νοσηλείες με κορονοϊό το καλοκαίρι

Και τα περιστατικά κορονοϊού, όμως, έχουν μια αυξημένη κίνηση στις εφημερίες των Παιδιατρικών Νοσοκομείων, ωστόσο, οι εισαγωγές είναι πολύ λιγότερες.

Αυτή τη στιγμή σε όλα τα παιδιατρικά Νοσοκομεία Νοσηλεύονται:

Αγία Σοφία: 6 νοσηλείες παιδιών

Αγλαϊα Κυριακού: 5

Παίδων Πεντέλης: 9

Kαραμανδάνειο Γ.Ν. Παίδων Πατρών: 8 νοσηλείες

Τα νοσηλευόμενα παιδιά με κορονοϊό σε όλα τα νοσοκομεία Παίδων της χώρας είναι μόλις 28, όταν το καλοκαίρι είχαν ξεπεράσει τα 80 παιδιά με κλειστά τα σχολεία, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ:

«Στα σχολεία γίνεται καλή δουλειά, αλλά και από τους γονείς, που όπως φαίνεται έχουν δείξει μεγάλη υπευθυνότητα με τα παιδιά τους και δεν τα στέλνουν άρρωστα στο σχολείο. Να σκεφτείτε πως το καλοκαίρι είχαμε πολύ περισσότερες νοσηλείες στα Παίδων από κορονοϊό. Είχαμε 80 νοσηλευόμενα παιδιά, χωρίς να λειτουργούν τα σχολεία. Θα πρέπει να συνεχίσει ο κόσμος να τηρεί τα μέτρα προστασίας», καταλήγει.

πηγή: iatropedia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Παπίκιο Όρος: Η καταστροφή σε χάρτη

Πολύτεκνη αγρότισσα Tik-Toker: Ο Μητσοτάκης είναι αδύνατος, θα τον...παχύνω

Nord Stream - Βαλτική: Πλοία με απενεργοποιημένους ραδιοφάρους πέρασαν πριν την έκρηξη