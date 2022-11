Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: εκτόξευση της Artemis 1 για τη Σελήνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Τίποτα δεν εμποδίζει την εκτόξευση στη συγκεκριμένη ημερομηνία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Τζιμ Φρι, αξιωματούχος της NASA. Ποιες είναι οι εναλλακτικές ημερομηνίες για τη μη επανδρωμένη αποστολή Artemis 1.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι συνεχίζει την προσπάθειά της για να προχωρήσει στην εκτόξευση της μη επανδρωμένης αποστολής Artemis 1 με προορισμό τη Σελήνη, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, αφού η επιθεώρηση του πυραύλου SLS αποκάλυψε μόνο μικρές φθορές λόγω του κυκλώνα Νικόλ που έπληξε τη Φλόριντα.

«Τίποτα δεν εμποδίζει» την εκτόξευση στη συγκεκριμένη ημερομηνία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Τζιμ Φρι, αξιωματούχος της NASA. Η εκτόξευση του πυραύλου SLS (Space Launch System), του ισχυρότερου που κατασκεύασε ποτέ η NASA, αναμένεται στη 01:04 (τοπική ώρα – 08:04 ώρα Ελλάδος). Η μη επανδρωμένη αποστολή Artemis 1 είναι δοκιμαστική και δεν έχει στόχο την προσελήνωση της κάψουλας Orion, που έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά αστροναυτών. Εάν τελικά η εκτόξευση πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, η αποστολή θα διαρκέσει περίπου 25 ημέρες και η κάψουλα θα επιστρέψει στη Γη στις 11 Δεκεμβρίου. Η NASA έχει δύο εναλλακτικές ημερομηνίες για την εκτόξευση: την 19η και την 25η Νοεμβρίου.

«Επί του παρόντος είμαστε επικεντρωμένοι στην 16η Νοεμβρίου και αν υπάρξει κώλυμα (…) τότε θα εξετάσουμε την πιθανότητα για τις 19 Νοεμβρίου», δήλωσε ο Τζιμ Φρι. Ο πύραυλος SLS παρέμεινε στην εξέδρα εκτόξευσης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι κατά την έλευση του κυκλώνα Νικόλ. Ωστόσο, οι άνεμοι που τον συνόδευαν δεν ξεπέρασαν τα όρια αντοχής του, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της NASA.Σημείωσε ότι αν η NASA είχε ενημερωθεί για ενδεχόμενη απειλή από τον κυκλώνα, θα άφηνε τον πύραυλο στο κτίριο συναρμολόγησης για λόγους ασφαλείας. Άλλωστε, ο πύραυλος είχε επιστρέψει εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου για να προστατευθεί από τον κυκλώνα Ίαν και είχε επιστρέψει στην εξέδρα λίγες ημέρες πριν από την έλευση του κυκλώνα Νικόλ. Νωρίτερα, δύο απόπειρες εκτόξευσης ματαιώθηκαν την τελευταία στιγμή λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Η μη επανδρωμένη αποστολή σηματοδοτεί την έναρξη του εμβληματικού προγράμματος Artemis, που φιλοδοξεί να στείλει την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, το νωρίτερο το 2025. Στα σχέδια της NASA είναι η διατήρηση μόνιμης παρουσίας αστροναυτών στη Σέληνη, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ενός διαστημικού σταθμού σε τροχιά γύρω από τον δορυφόρο της Γης. Για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, θα είναι το εφαλτήριο για την πρώτη αποστολή στον πλανήτη Άρη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Παπίκιο Όρος: Η καταστροφή σε χάρτη

Πολύτεκνη αγρότισσα Tik-Toker: Ο Μητσοτάκης είναι αδύνατος, θα τον...παχύνω

Nord Stream - Βαλτική: Πλοία με απενεργοποιημένους ραδιοφάρους πέρασαν πριν την έκρηξη