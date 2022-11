Αθλητικά

Μπακς: δεύτερη ήττα για την ομάδα του Μιλγουόκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ήττα για την ομάδα του Γιάννη, απόντος του Αντετοτοκούνμπο.

Την δεύτερη ήττα τους (σ.σ. μετρούν 10 νίκες) στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ, γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ηττήθηκαν με 111-93 στο Σαν Αντόνιο από τους Σπερς. Τα «ελάφια» παρατάχθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τους Μίντλεντον, Χόλιντεϊ, Αλεν, Κόνατον και Ινγκλς και δεν κατάφεραν να προβάλλουν ουσιαστική αντίσταση στους γηπεδούχους, που βελτίωσαν την συγκομιδή τους στις έξι νίκες, έναντι επτά ηττών.

Ο τομέας της στατιστικής, που έκανε την μεγάλη διαφορά ήταν ο αιφνιδιασμός, καθώς οι Σπερς σημείωσε 21 πόντους σ΄αυτην την κατηγορία, έναντι κανενός (!) των Μπακς, ενώ η ομάδα του Σαν Αντόνιο, κυριάρχησε και στις δύο ρακέτες (σ.σ. 50-32 οι πόντοι).

Κορυφαίοι για τους νικητές, ήταν οι Τζόνσον και Βασελ με 29 και 22 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την ομάδα του Μιλγουόκι, ξεχώρισαν οι Κάρτερ (21π, 6 ασίστ), Λόπεζ (19π) και Πόρτις (16π, 12 ριμπ.).

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βοστώνη-Ντένβερ 131-112

Ορλάντο-Φοίνιξ 114-97

Νέα Υόρκη-Ντιτρόιτ 121-112

Οκλαχόμα-Τορόντο 132-113

Σαν Αντόνιο-Μιλγουόκι 111-93

Μέμφις-Μινεσότα 114-103

Γκόλντεν Στέιτ-Κλίβελαντ 106-101

ΛΑ Λέϊκερς-Σακραμέντο 114-120

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Παπίκιο Όρος: Η καταστροφή σε χάρτη

Τζανάκης για γρίπη: Μην την παίρνουμε αψήφιστα

Ουκρανία - Κουλέμπα: “Συνεχίζεται ο πόλεμος μετά την απελευθέρωση της Χερσώνας”