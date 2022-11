Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Ποιος είναι ο 35χρονος που μπήκε στο στόχαστρο της CIA

Γιατί η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ στοχοποίησε τον 35χρονο Τούρκο υπήκοο. Γιατί τον συνέδεσαν με τον ISIS. Τι ακριβώς συνέβη.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ο συναγερμός σταμάτησε να ηχεί, το θρίλερ έλαβε τέλος, όμως κάπου εκεί το μυστήριο ξεκίνησε για το πρόσωπο που οδήγησε σε ένα παροδικό αλαλούμ, την ξαφνική αλλαγή της πορείας δύο πτήσεων. Όλα ξεκίνησαν με ένα email, του οποίου ο αποστολέας ήταν ανώνυμος.

Σε αυτό αναφερόταν ότι ο 35χρονος υπήκοος Τουρκίας με τα στοιχεία Μ Α Κ θα ταξίδευε από την Αθήνα με πτήση της Emirates ή στις 10 ή στις 11 Οκτωβρίου. Ο αποστολέας ισχυριζόταν ότι ο συγκεκριμένος είναι διατεθιμένος να προχωρήσει σε μία τρομοκρατική ενέργεια.

Μόλις το έλαβαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν την Αθήνα και έτσι φθάσαμε στα γεγονότα της Πέμπτης. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, μετά τον έλεγχο των αεροσκαφών, εντόπισαν στο σπίτι του στην Αθήνα τον 35χρονο. Στις έρευνες, που έκαναν, δεν προέκυψε κάτι ενοχοποιητικό σε βάρος του. Αποδείχθηκε ότι ήρθε στη χώρα μας πριν από τρία χρόνια, έχει υποβάλει αίτημα ασύλου και έχει άδεια παραμονής, η οποία ληγει το 2025.

Η οικογένειά του είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και φέρεται να έχει υποβάλει αίτημα για χορήγηση βίζας, ώστε να επανενωθεί με την οικογένειά του.Έλληνες αξιωματικοί θεωρούν ότι πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον του έστειλε την πληροφορία είτε γιατί έχουν κάποια προσωπική διαμάχη είτε γιατί ευελπιστούσε πως έτσι θα έχει την εύνοια των Αμερικανών και θα ταξιδέψει εκείνος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

