Κόσμος

Αστυνομικοί επαναφέρουν βρέφος στη ζωή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικό βίντεο με τη διάσωση βρέφους που είχε «παγώσει» η ζωή του.

Δύο αστυνομικοί από το Τέξας έσωσαν τη ζωή ενός μωρού μόλις ενός μήνα, όταν σταμάτησε να αναπνέει.

Το περιστατικό κατέγραψαν οι κάμερες που έχουν πάνω τους οι αστυνομικοί, που επιχείρησαν σε σπίτι στο Μιζούρι.

Οι γονείς απελπισμένοι κάλεσαν για βοήθεια, όταν το κοριτσάκι τους έπαψε να αναπνέει.

Δύο αστυνομικοί «όρμησαν» μέσα στο σπίτι της οικογένειας, άρπαξαν το μωρό και του έκαναν τεχνητές αναπνοές, επαναφέροντάς το, κυριολεκτικά στη ζωή.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι αστυνομικοί το επισκέφτηκαν αργότερα.

Ξεπέρασε κάθε κίνδυνο και είναι καλά στην υγεία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Παπίκιο Όρος: Η καταστροφή σε χάρτη

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες “ξάφρισαν” σε δύο λεπτά μεζονέτα στη Θέρμη (βίντεο)

Καταγγελία: Με νάρκωναν και με βίαζαν 9 – 10 άτομα το βράδυ