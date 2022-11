Πολιτική

Συνάντηση Τσίπρα με τον Πρέσβη της Γαλλίας

Ενεργειακή κρίση και ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο της συζήτησης. Τα θέματα που τέθηκαν μεταξύ των δύο.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε χθες με τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Patrick Maisonnave με τον οποίο συνομίλησαν για τη σημασία των ελληνογαλλικών σχέσεων και τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει αποφασιστική αντιμετώπιση της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης από την ΕΕ, καθώς και ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τερματισμό της ρωσικής εισβολής και επιστροφή στη διπλωματία.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια συγκροτημένη ευρωτουρκική πολιτική που να περιλαμβάνει την απειλή ισχυρών κυρώσεων και τη διασύνδεση της Χάγης με την αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης.

Υπογράμμισε τη σημασία που έχει η ελληνογαλλική συνεργασία στον αμυντικό τομέα τονίζοντας ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις σχετικές συμβάσεις με την Γαλλία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Τομεάρχης Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου, Βαγγέλης Καλπαδάκης.

