“VINYΛΙΟ”: πρωτιά στην τηλεθέαση

Την προτίμησή τους για ακόμη μία Παρασκευή έδειξαν οι τηλεθεατές στο "VINYLIO" που καταπιάστηκε με τον... θάνατο.

Πρωτιά στη ζώνη προβολής του κατέγραψε το «VINYΛΙΟ» και αυτή την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας ένα απολαυστικό μουσικοθανατηφόρο αφιέρωμα.

Οι τηλεθεατές ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο με τα καλύτερα ντουέτα της δεκαετίας του ‘90 και έδωσαν στην εκπομπή την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 18,3% και τουλάχιστον 5,5 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή κατέγραψε το υψηλότερο τέταρτο μεταξύ 21:00-21:15, φτάνοντας το 21,5%.

Το ξεχωριστό flashback που ετοίμασαν ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση παρακολούθησαν περίπου 1.720.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1΄.

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης που μιλά στην καρδιά των τηλεθεατών με τη γλώσσα της μουσικής, του συναισθήματος και της νοσταλγίας, κέρδισε για άλλη μία φορά το τηλεοπτικό κοινό.

