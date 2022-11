Αθλητικά

Τζόκοβιτς: “Με τον Τσιτσιπά με περιμένει δύσκολος αγώνας”

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Τορίνο για το ATP Finals και στο πρώτο του παιχνίδι θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον οποίο “μονομάχησαν” πριν λίγες ημέρες και στο ημιτελικό του Paris Masters.



Χωρίς αμφιβολία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, περιμένει έναν δύσκολο αγώνα απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά για την πρεμιέρα του Nitto ATP Finals. Εκεί, ο Σέρβος θέλει να κατακτήσει το τουρνουά ια 6η φορά στην ιστορία του.

Ωστόσο, θα έχει να ανέβει... ένα βουνό καθότι έχει τοποθετηθεί στο Red Group με Μεντβέντεφ, Τσιτσιπά και Ρούμπλεφ.

Ο Σέρβος τενίστας σχολίασε χαρακτηριστικά για την "αναμέτρησή" του με τον Τσιτσιπά.

«Τον έχω αντιμετωπίσει στα δύο τελευταία τουρνουά, στον τελικό της Αστάνα και στα ημιτελικά του Παρισιού. Και τα δύο ματς ήταν πολύ κλειστά, ειδικά αυτό στο Παρίσι. Ξέρω ότι με περιμένει ένα πολύ δύσκολο ματς, δίχως αμφιβολία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

