Κόσμος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Το “ύστατο χαίρε” στον Χρυσόστομο Β’ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Χρυσόστομου Β. Παρόντες η ΠτΔ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Σύσσωμη η ορθοδοξία αποχαιρέτησε το πρωί του Σαββάτου τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 81 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 12:00 το μεσημέρι στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, στον οποίο προΐστατο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Στην κηδεία βρέθηκαν μεταξύ άλλων υψηλών προσωπικοτήτων από την πολιτική, θρησκευτική και πολιτειακή ηγεσία, ο Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος και θα εκφωνήσει επικήδειο, η Προέδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Θεόδωρος Β’, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Β’ και ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας. Επικήδειο θα εκφωνήσει εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου.

Κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, όλες οι καμπάνες των Ιερών Ναών της Κύπρου ήχησαν πένθιμα, ενώ οι σημαίες παραμένουν μεσίστιες καθ’ όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού πένθους μέχρι και σήμερα Σάββατο.

Το σκήνωμα του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου έχει τοποθετηθεί σε τάφο κάτω από τον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, όπως ήταν και η επιθυμία του ιδίου.

Σημειώνεται ότι η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ότι επί 40 ημέρες θα τελείται καθημερινώς Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου.

πηγή: sigmalive.com

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί επαναφέρουν βρέφος στη ζωή (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες “ξάφρισαν” σε δύο λεπτά μεζονέτα στη Θέρμη (βίντεο)

Βρετανία: Οι παμπ ζητούν “πάγωμα” στον φόρο της μπίρας