Μουντιάλ 2022 - Μέσι: Ο Θεός αποφασίζει

Ο Λιονέλ Μέσι για την Εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ του Κατάρ που ξεκινά τώρα.

Ο Λιονέλ Μέσι θα ηγηθεί της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, στο Μουντιάλ του Κατάρ και είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει με κάθε τρόπο, το μοναδικό τρόπαιο που λείπει από την πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του. Ωστόσο, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σύγχρονης εποχής, παραμένει... προσγειωμένος και δηλώνει εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες του, λίγες ημέρες πριν από την κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή.

«Αυτή η ομάδα είναι παρόμοια με αυτήν του 2014, όταν φθάσαμε στον τελικό. Από εκεί και πέρα, κατάλαβα ότι έπρεπε να πιστέψουμε σε αυτήν την ομάδα και πως είναι σημαντικό να αρχίσουμε καλά στην διοργάνωση. Αυτή η ομάδα, έγινε δυνατή όταν χάσαμε από την Βραζιλία στο Κόπα Αμέρικα του 2019», επεσήμανε ο «ψύλλος» μιλώντας στην εφημερίδα της πατρίδας του «Ole» και πρόσθεσε:

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική στιγμή, αλλά επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι πολύ δύσκολο να το κατακτήσεις. Σε έναν αγώνα, όλα μπορεί να συμβούν και υπάρχουν λεπτομέρειες που κρίνουν το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά όχι ότι θα κερδίσουμε με βεβαιότητα όπως πιστεύουν όλοι οι Αργεντινοί. Πάντα συμβαίνουν πράγματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο που δεν μπορείς να φαντασθείς. Πρέπει να σκέφτεσαι μόνο το πρώτο παιχνίδι και όχι τα άλλα. Δεν είμαι από αυτούς που δίνουν υποσχέσεις. Ο Θεός είναι αυτός που αποφασίζει τι πρέπει να συμβεί. Σκέφτομαι μόνο αυτό. Υπάρχει μεγάλο άγχος στην οικογένεια, όπως και σε ολόκληρη την χώρα. Με ρωτάει η Αντονέλα (σ.σ. η σύζυγος του), ενώ ο Τιάγκο (σ.σ. ένας από τους υιούς του) βλέπει συνέχεια βίντεο της εθνικής ομάδας, κοιτάζει το ημερολόγιο και με... πιέζει τρομερά».

