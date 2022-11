Κοινωνία

Κέντρο Αθήνας: 68χρονος κατηγορείται για ασέλγεια σε 16χρονη έναντι αμοιβής

Πώς κατάφεραν να τον συλλάβουν. Τι βρέθηκε στην κατοχή του 68χρονου και τι προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών αρχών.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Χθες το βράδυ στις δέκα και μισή έπιασαν έναν 68χρονο στο κέντρο της Αθήνας αρχικά για παράβαση του νόμου περί όπλων γιατί είχε μαζί του ένα σουγιά κι ένα μαχαίρι.

Στην σύλληψη ενός 68χρονου με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης έναντι αμοιβής, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας χθες το βράδυ λίγο μετά τις δέκα.

Ο 68χρονος εντοπίστηκε στην οδό Ευαγγελιστρίας στο κέντρο της Αθήνας. Αρχικά συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί όπλων καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένας ελβετικός σουγιάς.

Στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε από στελέχη της ασφάλειας του τμήματος Ακροπόλεως προέκυψε πως ο συλληφθείς είχε καταβάλει ποσό σε ένα 16χρονο κορίτσι προκειμένου να ασελγήσει σε βάρος της.

Πλέον εξετάζεται τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες.

