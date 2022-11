Τεχνολογία - Επιστήμη

Βασίλης Παπαζάχος: Συγκίνηση στην κηδεία του σεισμολόγου (εικόνες)

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον κορυφαίο επιστήμονα Βασίλη Παπαζάχο. Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε ο επικήδειος του γιου του.

Ολοκληρώθηκε στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, η εξόδιος ακολουθία για τον μεγάλο σεισμολόγο Βασίλη Παπαζάxo, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 92 ετών.

Συγγενείς, φίλοι, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπρόσωποι των αρχών, είπαν το τελευταίο αντίο στον επιστήμονα ο οποίος σημάδεψε όσο λίγοι τη σεισμολογία στη χώρα μας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε παρουσία πλήθος κόσμου από τον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, ενώ η ταφή θα γίνει αύριο Κυριακή στις 12.00μμ στο Σμόκοβο Καρδίτσας, τον τόπο καταγωγής του.

Για απώλεια ενός σπάνιου ανθρώπου και ενός μοναδικού επιστήμονα έκανε λόγο στο GRTimes ο υφυπουργός Εσωτερικών τομέα Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, που έδωσε το «παρών» στην τελετή.

Τιμούμε έναν άνθρωπο, έναν επιστήμονα και έναν αγωνιστή της κοινωνικής δικαιοσύνης, με πάνω από όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος εκπροσωπεί τον πρόεδρο του κόμματος.



Ως ένα μεγάλο επιστήμονα και ένα σπουδαίο άνθρωπο που συνδέθηκε με τη ζωή και την αγωνία της Θεσσαλονίκης στον μεγάλο σεισμό του 1978, χαρακτήρισε τον Βασίλη Παπαζάχο ο Γιάννης Δελής, βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ.

«Εξέφραζε την αγωνία και τους αγώνες αυτής της πόλης και μέσα από την κοινωνική του και την πολιτική του δράση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Eίμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που πραγματικά συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της σεισμολογίας στη χώρα μας, αλλά και αυτό που εμείς οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε , είναι η συμβολή του το 1978 στους σεισμούς της Θεσσαλονίκης και πως με τις επιλογές του πρωταγωνίστησε έτσι ώστε σήμερα να είμαστε μετά από τόσα χρόνια ακόμη ασφαλείς» τόνισε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στιγμές από το μεγάλο σεισμό του 1978 που έζησε ο ίδιος, έφερε στη μνήμη του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

«Όλοι κρεμόμασταν ταν από τα χείλη του σεισμολόγου Βασίλη Παπαζάχου και πραγματικά ήταν από τους ανθρώπους που από τη μία πλευρά μας ενημέρωνε για ότι συνέβαινε, αλλά από την άλλη πλευρά, την επόμενη μέρα βοήθησε έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη πλέον να έχει “οπλιστεί”, να έχει έναν αντισεισμικό κανονισμό, να έχει πιο ασφαλή κτίρια. Η παρακαταθήκη του αείμνηστου καθηγητή Παπαζάχου είναι πολύ σημαντική και στον κλάδο των μηχανικών, των κατασκευών αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης» δήλωσε.



«Ημέρα λύπης για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ημέρα λείπεις για όλη την Ελλάδα και για όλον τον ακαδημαϊκό κόσμο, γιατί ο Βασίλης Παπαζάχος ήταν άνθρωπος, ερευνητής, ακαδημαϊκός. Για όλους αυτούς τους λόγους η μνήμη του θα παραμείνει αιώνια» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Ο Ευθύμης Λέκκας, καθηγητής Διαχείρισης Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, επισήμανε από την πλευρά του πως η επιστημονική κοινότητα αποχαιρετά σήμερα έναν κορυφαίο επιστήμονα, έναν κορυφαίο σε παγκόσμιο επίπεδο., Γεωφυσικό – Σεισμολόγο.

«Η ακαδημαϊκή κοινότητα αποχαιρετά σήμερα έναν κορυφαίο δάσκαλο ο ο οποίος δημιούργησε δεκάδες πανεπιστημιακούς καθηγητές. Η κοινωνία αποχαιρετά έναν άνθρωπο με ιδιαίτερες ευαισθησίες, όχι μόνο πάνω στα θέματα των σεισμών, αλλά και στα θέματα, αλλά και σε ευρύτερα κοινωνικά θέματα» πρόσθεσε.

Τον κύκλο των επικήδειων μετά την εξόδιο ακολουθία, έκλεισε ο γιος του Βασίλη Παπαζάχου, Κώστας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε σημεία που σημάδεψαν τη ζωή του πατέρα του, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεταξύ άλλων και για τα φρονήματα του μέχρι να σπουδάσει και να καταφέρει να καταξιωθεί στον επιστημονικό χώρο, στο στήριγμα της ζωής του τη σύζυγό του Κατερίνα, αλλά και στις σχέσεις που είχε με εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου, όπως με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου κ.α.

«Αυτός ήταν ο πατέρας μου. Ένας άνθρωπος μαχητής, ένα φτωχόπαιδο από το Σμόκοβο το οποίο πάλεψε μια ζωή και το οποίο πραγματικά έδωσε μία άλλη σημασία στην έννοια του επιστήμονα και του ανθρώπου αγωνιστή» υπογράμμισε κλείνοντας τον λόγο του, ο Κώστας Παπαζάχος

Πηγή: grtimes.gr

