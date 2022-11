Life

Αιμιλία Υψηλάντη: Πέθανε η μοναχοκόρη της ηθοποιού

Βαρύ πένθος για την Αιμιλία Υψηλάντη. Έφυγε από τη ζωή η κόρη της Μαρίνα.

Βαρύ πένξος για την ηθοποιό Αιμιλία Υψηλάντη. Έφυγε από τη ζωή η μοναχοκόρη της , Μαρίνα σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Η Μαρίνα Υψηλάντη ήταν κόρη της ηθοποιού, Αιμιλίας Υψηλάντη, και του ναυτικού, Άγγελου Υψηλάντη.

Φοίτησε στη Δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης» και λίγο μετά αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη. Η Μαρίνα Υψηλάντη είχε αποκτήσει μία κόρη.

Η Αιμιλία Υψηλάντη σε τηλεοπτική της συνέντευξη πριν από έναν χρόνο, είχε δηλώσει:

«Έκανα έναν γάμο το 1964 και απέκτησα την κόρη μου. Είπα θα κάνω έναν κλειστό γάμο. Ήταν ναυτικός ο σύζυγός μου. Η ζωή μαζί του δεν ήταν δύσκολη γιατί ήμουν παντρεμένη αλλά συγχρόνως και ελεύθερη. Υπάρχει μια ελληνική οικογένεια και δεν μεγάλωσα μόνη μου το παιδί. Δεν πειράζει που έλειπε ο σύζυγός μου. Δεν είναι πια στη ζωή. Είχε μια στενή σχέση με την κόρη μου. Εκείνος έπαιρνε τη μεγάλη αγάπη. Με την κόρη μου δεν είχα τις συγκρούσεις που θα έπρεπε. Μέχρι 16-17 χρονών κοιμόμασταν μαζί».

