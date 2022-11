Κόσμος

Εκδόθηκε στο Ιράκ ανιψιός του Σαντάμ Χουσεΐν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φέρεται να είχε πάρει μέρος στη Σφαγή του Σπάισερ όπου εκτελέστηκαν περίπου 1.700 σιίτες στρατιώτες.

Ένας Ιρακινός, που παρουσιάζεται από τη Βαγδάτη ως μικρανεψιός του Σαντάμ Χουσεΐν, εκδόθηκε από τον Λίβανο στο Ιράκ, όπου κατηγορείται ότι συμμετείχε σε μια σφαγή που διέπραξε το Ισλαμικό Κράτος το 2014, γνωστοποίησε σήμερα μια ιρακινή πηγή ασφαλείας.

Ο Αμπντάλα Σαμπάουι είναι «γιος ενός ανιψιού» του πρώην δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν, δήλωσε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Η έκδοση έγινε την Παρασκευή, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Κατηγορείται ότι ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους και ότι συμμετείχε στη σφαγή του Σπάισερ», όπου οι τζιχαντιστές εκτέλεσαν εκατοντάδες στρατιώτες το 2014, είπε.

Σύμφωνα με μια λιβανέζικη δικαστική πηγή, ο Σαμπάουι, γεννηθείς το 1994, «συνελήφθη στις 11 Ιουνίου 2022. Καταζητείτο από την Ιντερπόλ με κατηγορίες για διάπραξη σφαγών στο Ιράκ». «Το Ιράκ είχε ζητήσει την έκδοσή του».

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, η οικογένεια του Αμπντάλα Σαμπάουι απέρριψε αυτές τις κατηγορίες, λέγοντας ότι βρισκόταν στην Υεμένη όταν συνέβησαν τα γεγονότα.

Η σφαγή του Σπάισερ είναι μια από τις χειρότερες που διέπραξαν τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Τον Ιούνιο του 2014, όταν οι τζιχαντιστές είχαν ήδη καταλάβει πολλές πόλεις στο βόρειο Ιράκ, απήγαγαν εκατοντάδες νεαρούς νεοσύλλεκτους του στρατού, κυρίως σιίτες, από τη βάση Σπάισερ, βόρεια της Βαγδάτης. Τους εκτέλεσαν έναν έναν σκοτώνοντας έως και 1.700 ανθρώπους. Ορισμένα πτώματα πετάχθηκαν στον Τίγρη ποταμό, ενώ τα περισσότερα εξ αυτών θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους.

Πολλές δεκάδες άνθρωποι καταδικάστηκαν σε θάνατο από ιρακινά δικαστήρια για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη σφαγή και τους επιβλήθηκε θανατική ποινή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλειστοί δρόμοι και χάος στην Αθήνα λόγω του Μαραθωνίου

Αίγυπτος: Δεκάδες νεκροί από πτώση λεωφορείου σε κανάλι

Καιρός: Πού θα βρέξει την Κυριακή