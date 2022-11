Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Sold out τα εισιτήρια του ντέρμπι

Εξαφανίστηκαν τα «μαγικά χαρτάκια» της κρίσιμης κυριακάτικης αναμέτρησης.

Το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ (13/11, 19:30), θα διεξαχθεί σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», αφού τα εισιτήρια που διατέθηκαν από τους «ερυθρόλευκους» εξαντλήθηκαν μέχρι ενός.

Στη σχετική ανακοίνωση προέβη μέσω των κοινωνικών δικτύων της η πειραϊκή ΠΑΕ, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν «ζεσταθεί» για τα καλά μετά το ντέρμπι που προηγήθηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Παναθηναϊκό.

Η εμφάνιση στον αγώνα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και ο τρόπος που χάθηκε μια μεγάλη νίκη έφεραν το sold out, καθώς αποτελεί πεποίθηση στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί.

