Premier League: Η Λίβερπουλ “καθάρισε” με Νούνιες

Σπουδαίες νίκες για Τότεναμ και Λέστερ. Πατατράκ για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Με δύο γκολ του Ντάρβιν Νούνιες η Λίβερπουλ λύγισε την αντίσταση της Σαουθάμπτον και πήρε τη νίκη με 3-1 στο «Ανφιλντ», για την 16η αγωνιστική της Premier League, την τελευταία πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της διεξαγωγής του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, που δεν βρισκόταν στον πάγκο λόγω τιμωρίας, ήταν καλύτερη και θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερες διαστάσεις στο τελικό σκορ.

Στο μεταξύ η Τότεναμ, μετά από συναρπαστικό ματς και πρωταγωνιστή τον Μπεντακούρ, που πέτυχε δύο γκολ σε τρία λεπτά, λύγισε τη σθεναρή αντίσταση της Λιντς και πήρε τη σημαντική νίκη με 4-3.

Η αναγεννημένη Λέστερ πήρε σπουδαίο διπλό στο Λονδίνο με 2-0, ενώ η Μπόρνμουθ νίκησε εύκολα την Εβερτον με 3-0 και η Νότιγχαμ βαθιά βαθμολογική ανάσα μετά την κρίσιμη νίκη στην έδρα της με 1-0 επί της Κρίσταλ Πάλας.

Νωρίτερα, ο Ιβάν Τόνεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής σήμερα στο «Ετιχαντ», οδηγώντας την Μπρέντφορντ στη μεγάλη νίκη-έκπληξη μέσα στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1.

