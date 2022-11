Κοινωνία

Ιτέα: Βγήκαν μαχαίρια σε πάρτι μαθητών - Δύο παιδιά στο νοσοκομείο

"Πάγωσαν" τα χαμόγελα όταν μαθητικό πάρτι πήρε απρόσμενη τροπή.

Ξέφυγαν τα πράγματα σε μαθητικό πάρτι που διεξαγόταν για την εξασφάλιση χρημάτων για την 5ημερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου Ιτέας, καθώς λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 11 Νοεμβρίου ξέσπασε άγριος καυγάς.

Όπως αναφέρει τοπικό μέσο, νεαρό άτομο, που δεν είναι μαθητής του Λυκείου, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε δύο παιδιά στο πόδι. Το ένα μάλιστα πιο σοβαρά, ενώ και οι δύο μαθητές κατέληξαν στο Νοσοκομείο Άμφισσας για νοσηλεία.

Για το αιματηρό επεισόδιο προανάκριση διεξάγει το Λιμεναρχείο Ιτέας, ενώ ο δράστης φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.

