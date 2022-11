Πολιτική

Κουτσούμπας: Ανυποχώρητος αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής μας

Αποφασιστικός, μαζικός, ανυποχώρητος αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής μας, βαδίζοντας ελπιδοφόρο δρόμο για τις δικές μας ανάγκες, υπογράμμισε ο ΓΓ της ΚΕ του κόμματος, σε αποψινή του ομιλία στην Καλαμάτα.

«Μόνο το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά προβάλλοντας ότι η επιλογή σήμερα για το λαό, είναι μία: Αποφασιστικός, μαζικός, ανυποχώρητος αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής μας, του βιοτικού επιπέδου και του εισοδήματος, κόντρα στις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κατεστημένου, την ΕΕ και το μεγάλο κεφάλαιο, βαδίζοντας στο δικό μας ελπιδοφόρο δρόμο για τις δικές μας ανάγκες» υπογράμμισε ο ΓΓ της ΚΕ του κόμματος, σε αποψινή του ομιλία στην Καλαμάτα.

Τόνισε ότι «τίποτα θετικό δεν μπορεί να περιμένει ο λαός από τις κινήσεις των "από πάνω", αυτών που έχουν την οικονομική και πολιτική εξουσία, οι οποίοι συχνά πυκνά τσακώνονται μέχρι τελικά να τα ξαναβρούν στη μοιρασιά από τη ληστεία του λαού».

Όπως σημείωσε «η μοιρασιά δεν αφορά πενταροδεκάρες, αλλά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα Ταμείο, το οποίο αποτελεί το νέο Υπερμνημόνιο που θα φορτωθεί ξανά να πληρώσει ο ίδιος ο λαός».

«Το έργο "ξεκαθάρισμα πολιτικών και επιχειρηματικών λογαριασμών" που παρακολουθούμε σε ζωντανή μετάδοση αυτές τις μέρες, έχει ανέβει πολλές φορές στο παρελθόν. Μόνο που κάθε φορά, είναι και πιο αηδιαστικό, πιο αποκρουστικό, όσο βαθαίνει η σήψη του συστήματος. Μόνο που τώρα ο λαός πρέπει να πει «επιτέλους φτάνει πια με αυτή τη σαπίλα» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Και η ιστορία με τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις που τώρα δήθεν ανακάλυψαν ορισμένοι, αναδύει όλη αυτή τη σαπίλα, ενός συστήματος που στο στόχαστρο του έχει πρώτα απ' όλους τον "εχθρό λαό".

Σημείωσε ότι οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ «διαμόρφωσαν το σκοτεινό και αντιδραστικό πλαίσιο που νομιμοποιεί τις απαράδεκτες πρακτικές των παρακολουθήσεων ψηφίζοντας νόμους, οδηγίες, κανονισμούς της ΕΕ».

«Τους θυμίζουμε κάτι που όλοι τους είχαν συμφωνήσει και ψηφίσει: Ότι η παραγωγή, εμπορία και διάθεση των λογισμικών παρακολούθησης, είναι «επιτρεπτή με βάση τον Κανονισμό της ΕΕ», ο οποίος μάλιστα υπερέχει των νόμων του εθνικού δικαίου.

Τι σημαίνει ακριβώς αυτό; Ότι ο Κανονισμός υπερέχει, είναι παραπάνω από το νόμο περί επικείμενης απαγόρευσής τους στην Ελλάδα, που εξήγγειλε πριν μερικές μέρες ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως επίσης είναι παραπάνω και από τον ανάλογο νόμο που ζητάει ο κ. Τσίπρας. Και οι δύο τους ξέρουν τι ισχύει, αλλά για ξεκάρφωμα τα κάνουν αυτά, μετά την αυτογελιοποίησή τους, μετά από όσα έχουν ψηφίσει και έχουν πει. Γιατί αυτόν τον απαράδεκτο κανονισμό, τον έχουν ψηφίσει όλα τα άλλα κόμματα πλην του ΚΚΕ.

Και τώρα έχουν το θράσος να εμφανίζονται ως "αθώες περιστερές"! Ακόμα κι αν κάποια λογισμικά τύπου Predator απαγορευθούν, όπως αναφέρει και η εισήγηση της ευρωπαϊκής επιτροπής PEGA, θα λειτουργούν όλα τα υπόλοιπα με ένα «φύλλο συκής». Αυτός είναι ο βούρκος κ. Μητσοτάκη και κ. Τσίπρα. Αλλά όσα «φύλλα συκής» κι αν βάλετε, δεν φτάνουν για να κρύψουν το βούρκο του συστήματος που όλοι σας υπηρετείτε» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην απεργία της 9ης του Νοέμβρη είπε ότι «έστειλε ξεκάθαρο, αλλά και ελπιδοφόρο μήνυμα, το οποίο κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε να παρανοήσει: Δεν δίνουμε καμιά ανοχή στην πολιτική που φτωχοποιεί την εργατική τάξη, το λαό για να τη βγάλουν καθαρή και να θησαυρίζουν οι καπιταλιστές, τα μονοπώλια, κάποιοι όμιλοι. Καμιά ανοχή στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, που επιβάλει η ΕΕ με την πολιτική της και έχει κάνει σημαία της η κυβέρνηση της ΝΔ και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Κανένας συμβιβασμός με τη βρωμιά και τη σαπίλα του συστήματος που αναδύεται από παντού».

Μιλώντας για την ακρίβεια, τόνισε, μεταξύ άλλων ότι «πραγματική ανακούφιση για το λαό μπορεί να υπάρξει, μόνο σε σύγκρουση με τις δεσμεύσεις της ΕΕ και τους στόχους του κεφαλαίου».

Αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι «είναι κάποια απαραίτητα μέτρα που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν πραγματικά τους εργαζόμενους, κι όχι η κοροϊδία με τα διάφορα "καλάθια του νοικοκυριού" που στην ουσία "ανακουφίζουν" μόνο τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων super market και των βιομηχάνων στα τρόφιμα.

Αναφερόμενος στους συνταξιούχους είπε ότι «το ΚΚΕ είναι στο πλευρό των συνταξιούχων για πραγματικές αυξήσεις, για επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης, λέμε όχι στις περικοπές και την ακρίβεια».

Σε ό,τι αφορά τους βιοπαλαιστές ΕΒΕ είπε ότι θα μπορούσαν να ανακουφιστούν κάπως αν τους διέγραφαν χρέη, όπως με πρόταση νόμου έχει καταθέσει το ΚΚΕ, ενώ για τους βιοπαλαιστές αγρότες είπε ότι «η λύση σήμερα για τα σοβαρά προβλήματα των φτωχών αγροτών είναι η οργάνωση του αγώνα, η συλλογική πάλη μέσα από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα για τα δίκαια αιτήματά τους».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κρισιμότητα των ημερών είπε ότι «από τη μια ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, που όχι μόνο δε λέει να τελειώσει, αλλά μεγαλώνει ο κίνδυνος να επεκταθεί και σε άλλες χώρες με νέες εστίες γιατί φουντώνει ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και το υπό διαμόρφωση ευρωασιατικό Κίνας - Ρωσίας για την ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τους δρόμους μεταφοράς».

«Σ' αυτό τον ανταγωνισμό στο πλευρό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είναι βουτηγμένη μέχρι το λαιμό η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για λογαριασμό των συμφερόντων της ελληνικής άρχουσας τάξης.

Γι αυτό έχουν εντάξει κάθε γωνιά αυτής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Από την Κρήτη με τη Σούδα μέχρι τη Θράκη με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης... για το οποίο μάλιστα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως δεν πουλάει σε ιδιώτες πλέον, ενώ το είχε βγάλει στην αγορά και είχαν πέσει οι προσφορές. Γιατί άραγε;

Μήπως γιατί ένα κρατικό λιμάνι σε αντίθεση με ένα λιμάνι ιδιοκτησίας ενός μονοπωλίου, υπηρετεί καλύτερα αυτούς τους σχεδιασμούς, όπως η Σούδα δηλαδή;

Μήπως επειδή έτσι απαίτησαν και θέλησαν οι Αμερικάνοι που σου λέει, πού να μπλέκουμε τώρα με ιδιώτες; Η δουλειά μας γίνεται πολύ καλά όπως στη Σούδα, έτσι. Μπάστε σκύλοι και αλέστε έχουν γίνει τα λιμάνια της Ελλάδας. Αρκεί οι σκύλοι αυτοί να φορούν αμερικανονατοϊκή στολή!

Αντίστοιχα και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο ως διεθνές κέντρο εκπαίδευσης πιλότων από ισραηλινή εταιρεία, εμπλέκει ακόμα περισσότερο τη χώρα μας, το λαό μας, στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς» πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε στην «επιδείνωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας να κλιμακώνεται. Με τις πλάτες φυσικά των ΗΠΑ, που χάριν της ΝΑΤΟϊκής συνοχής στην Αν. Μεσόγειο, σπρώχνουν την Ελλάδα σε επικίνδυνες διευθετήσεις και συμβιβασμούς σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τους οποίους μπορεί να φέρει πιο κοντά ακόμα και ένα θερμό επεισόδιο ή μια πολεμική εμπλοκή».

Είπε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε καμιά περίπτωση δεν διασφαλίζονται, με το να παραδίδονται τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε ενεργειακούς κολοσσούς, τύπου ExxonMobil. Πολύ περισσότερο που η παράδοση αυτή, στερεί απ' τον ελληνικό λαό αυτόν το πολύτιμο ορυκτό πλούτο της χώρας.

Όλοι καταλαβαίνουν πως οι ενεργειακοί όμιλοι θα αξιοποιήσουν τα κοιτάσματα για τα δικά τους κέρδη και όχι για τις ανάγκες του λαού σε φθηνή ενέργεια, ενώ την ίδια στιγμή συμμετέχουν στους οξύτατους ανταγωνισμούς και τα παζάρια για τις πηγές και τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στα σύννεφα μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης στην ΕΕ που πυκνώνουν και τόνισε ότι «η φτώχεια, η ακρίβεια, ο πόλεμος που ζουν όλοι οι λαοί μαζί με την καταστολή, τις υποκλοπές, τη διαφθορά, είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθούν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, ότι πρόσημο κι αν έχουν. Είναι οι συνέπειες, τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν παίρνει από γιατροσόφια».

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τα αδιέξοδα και υπογράμμισε ότι «μπορεί να δημιουργηθούν δυνατότητες κλονισμού της εξουσίας τους. Αρκεί οι λαοί να εμπιστευθούν τη δύναμή τους, να αξιοποιήσουν προς όφελός τους αυτές τις δυσκολίες και όχι να βάλουν πλάτη για να πάρει το βάρβαρο σύστημα μια ακόμη ανάσα, όπως συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν».

«Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο δικός μας λαός αποσύροντας τη στήριξη από τα κόμματα του κατεστημένου, τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που μπορεί να τους βλέπετε στα κανάλια τώρα δήθεν να φαγώνονται μεταξύ τους, αλλά είναι πάντα διαθέσιμοι να γίνουν σανίδα σωτηρίας για το σύστημα και την εξουσία του, ακόμα και να συμπράξουν κάτω από την ίδια κυβερνητική στέγη σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις συνεργασίας» τόνισε.

Είπε και εξήγησε ότι αυτά που ενώνουν αυτά τα κόμματα είναι πιο σημαντικά από αυτά που τα χωρίζουν και σημείωσε ότι «γι αυτό ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά και το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζουν από κοινού όλα τα σημαντικά, τα κρίσιμα για τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών συμμάχων του, νομοσχέδια».

Υπενθύμισε ότι «σε όλες τις δύσκολες φάσεις για την κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ της άπλωσε χέρι βοηθείας».

«Στη δύσκολη φάση της πανδημίας και της κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε κοινής αποδοχής υπουργό υγείας.

Τώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Μητσοτάκης είναι στριμωγμένος με το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μέχρι και Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κοινής αποδοχής. Έτσι που το πάει, σε λίγο θα προτείνει ανοιχτά και κυβέρνηση κοινής αποδοχής, χωρίς τον Μητσοτάκη βέβαια, αλλά με άλλον της επάρατης - κατά τα άλλα - δεξιάς» πρόσθεσε.

«Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να ηγηθεί της μεγάλης λαϊκής αντεπίθεσης, και έχει πρόταση διακυβέρνησης της χώρας με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία, όπου θα απαλλαγεί επιτέλους από τους κάθε λογής καρεκλοκένταυρους που του κάθονται στο σβέρκο όλα αυτά τα χρόνια» είπε καλώντας σε συμπόρευση με το ΚΚΕ.

«Αντίπαλο δέος στο σκοτάδι, στη συντήρηση, τη σαπίλα, τη βαρβαρότητα δεν είναι τα κόμματα του κατεστημένου. Αντίπαλο δέος και ελπίδα είναι το ΚΚΕ, η αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κοινωνική συμμαχία, το κίνημά τους, ο ίδιος δηλαδή ο λαός.

Το ΚΚΕ κουβαλάει στις πλάτες του μία ηρωική ιστορία και πείρα, την ιστορία των αλύγιστων της ταξικής πάλης από την οποία βγάζει συμπεράσματα, γίνεται πιο ικανό, προχωρά μπροστά. Γιατί μόνο το ΚΚΕ μπορεί να εμπνεύσει τα πιο όμορφα, τα πιο μεγάλα ιδανικά, αυτά του αγώνα για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, το σοσιαλισμό!» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

