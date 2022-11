Πολιτική

Κατεχόμενα – Τουρκία: Αιχμάλωτη της Ελλάδας και της Κύπρου η ΕΕ

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας που αποτελεί απάντηση στην καταδικαστική δήλωση της Κομισιόν σχετικά με το ψευδοκράτος.

Η Άγκυρα απέρριψε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία το ευρωπαϊκό μπλοκ εξέφρασε ανησυχίες για την ένταξη ως μέλος παρατηρητή της αποκαλούμενης "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)" στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.

Χθες το πρωί, η ΕΕ απέρριψε τις δηλώσεις που έγιναν από την Τουρκία «σχετικά με την αποδοχή της τουρκοκυπριακής αποσχιστικής οντότητας, της λεγόμενης, διεθνώς μη αναγνωρισμένης, "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου", ως παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Πίτερ Στάνο.

O Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε ότι «η απόφαση αυτή, η οποία εκκρεμεί προς επικύρωση από τα μέλη του Οργανισμού, είναι λυπηρή και έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι αρκετά μέλη του Οργανισμού εξέφρασαν ισχυρή υποστήριξη στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και στη Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Παράλληλα σημείωσε ότι η ΕΕ «έχει καταστήσει σαφές κατ' επανάληψη, μεταξύ άλλων και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, ότι η ΕΕ αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, με τα αντίστοιχα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής (Οργανισμός Τουρκικών Κρατών), οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος του τουρκικού κόσμου, είναι φυσικό δικαίωμά τους να εγκαθιδρύουν και να αναπτύσσουν σχέσεις με τα τουρκικά κράτη σε κάθε τομέα», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το απόγευμα.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες της ΕΕ «να εμποδίσει τον τουρκοκυπριακό λαό να γίνει αξιοσέβαστο μέλος της διεθνούς κοινότητας, είναι ασυμβίβαστες με την καλή θέληση και επίσης αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά ξεκάθαρα την υποκρισία της ΕΕ, η οποία έχει αιχμαλωτιστεί από τις φαύλες πολιτικές της ελληνοκυπριακής διοίκησης και της Ελλάδας».

«Μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη διευθέτηση στο νησί της Κύπρου μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από μια διαδικασία που θα ξεκινήσει με την επιβεβαίωση της εγγενούς κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού, που έχει σφετεριστεί από το 1963», πρόσθεσε.

«Η Τουρκία, με κάθε τρόπο, θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στην ΤΔΒΚ και να είναι η φωνή των Τουρκοκυπρίων σε όλες τις διεθνείς πλατφόρμες», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ δήλωσε πως η πλήρης αναγνώριση της ΤΔΒΚ δεν μπορεί να αποτραπεί, απαντώντας στο καθεστώς παρατηρητή που δόθηκε στην ΤΔΒΚ.

