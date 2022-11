Κόσμος

Αλβανία: Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς έξω από το γραφείο του Ράμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένοι διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους των Τιράνων και κάποιοι από αυτούς έσπασαν τον κλοιό έξω από το κυβερνητικό κτήριο.

Υποστηρικτές της αλβανικής αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομικούς έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, όπου δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την εξάπλωση της φτώχειας και την αύξηση του αριθμού των συμπατριωτών τους που εγκαταλείπουν την Αλβανία για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό.

Αφού διαδήλωσαν ειρηνικά επί περίπου τρεις ώρες, διαδηλωτές έσπασαν τον κλοιό που είχαν σχηματίσει αστυνομικοί γύρω από την έδρα της κυβέρνησης και πέταξαν μαύρες και κόκκινες μπογιές. Ένας διαδηλωτής συνελήφθη.

Ορισμένοι άναψαν κεριά στη μνήμη δύο ανδρών που, σύμφωνα με την αλβανική αντιπολίτευση, πέθαναν ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση.

«Ακριβώς όπως πριν από 32 χρόνια, ο κόσμος μας βλέπει ως ανθρώπους που καταφθάνουν με μικρά πλεούμενα», δήλωσε ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος Σαλί Μπερίσα, αναφερόμενος στους ολοένα και περισσότερους Αλβανούς που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο στη Βρετανία.

Βρετανοί υπουργοί καταγγέλλουν ότι Αλβανοί βρίσκονται πίσω από το κύμα μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη και πως ορισμένοι εξ αυτών συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Η αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Αλβανίας θεωρήθηκε από πολιτικούς αναλυτές ως μια προσπάθεια του Μπερίσα για επίδειξη δύναμης ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2023.

Στον Σαλί Μπερίσα, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος και πρωθυπουργός της Αλβανίας, έχει απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ για διαφθορά. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όσα του καταλογίζονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: ο Διδάσκαλος της Εκκλησίας με τον θαυμαστό βίο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή (βίντεο)