“The Terminal”: Πέθανε ο άνδρας που έγινε η έμπνευση για την ταινία (βίντεο)

Μέσα στο αεροδρόμιο του Παρισίου πέθανε ο άνδρας που έγινε πηγή έμπνευσης για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ο Ιρανός που έζησε επί 18 χρόνια στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκολ» του Παρισίου κι έγινε η πηγή έμπνευσης για την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, “The Terminal”, στην οποία τον ερμήνευσε ο Τομ Χανκς, πέθανε το Σάββατο στο αεροδρόμιο, το οποίο επί δύο δεκαετίες ήταν το σπίτι του.

Ο Μερχάν Καρίμι Νασέρι πέθανε από ανακοπή στο τέρμνιναλ 2F, όπως ανακοίνωσαν οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου.

Νοσηλευτικό προσωπικό και αστυνομικοί δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν.

Ο Νασέρι είχε ζήσει στο τέρμιναλ 1 του αεροδρομίου από το 1988 έως και το 2006, αρχικά λόγω έλλειψης εγγράφων που του επέτρεπαν την έξοδό του στη Γαλλία κι έπειτα από επιλογή.

Σιγά σιγά έγινε φίλος με όλους τους εργαζόμενους του αεροδρομίου, ενώ κοιμόταν σε κόκκινο παγκάκι και πλενόταν στις ντουζιέρες του προσωπικού. Περνούσε τη μέρα του γράφοντας στο ημερολόγιό του, διαβάζοντας περιοδικά και μιλώντας με ταξιδιώτες.

Το παρατσούκλι του ήταν Λόρδος Άλφρεντ, επειδή ήταν μία διασημότητα για τους επιβάτες.

Είχε γεννηθεί το 1945 στο Σουλεϊμάν, περιοχή του Ιράν που ήταν κάτω από βρετανικό έλεγχο. Ο πατέρας του ήταν Ιρανός και η μητέρα του Βρετανίδα.

Έφυγε από το Ιράν το 1974 για σπουδές κι όταν επέστρεψε φυλακίστηκε ως επαναστάτης και εξορίστηκε χωρίς διαβατήριο.

Έκανε αίτημα ασύλου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη στο Βέλγιο του παρείχαν καθεστώς ασύλου, αλλά του έκλεψαν τη βαλίτσα με τα έγγραφά του σε σταθμό τρένου στο Παρίσι.

Η γαλλική αστυνομία τον συνέλαβε αργότερα, αλλά δεν μπορούσε να τον απελάσει επειδή δεν είχε επίσημα έγγραφα. Κατέληξε στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ τον Αύγουστο του 1988 και παρέμεινε εκεί.

Η γραφειοκρατεία και οι αυστηροί νόμοι για το μεταναστευτικό τον άφησαν επί χρόνια χωρίς χαρτιά και άρα και χωρίς στάτους.

Όταν τελικά πήρε χαρτιά πρόσφυγα, εξέφρασε την έκπληξή του και την ανασφάλειά του για να αφήσει το αεροδρόμιο.

Λέγεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει τα έγγραφα και παρέμεινε εκεί για ακόμα πολλά χρόνια, έως ότου νοσηλεύτηκε το 2006 και έμεινε σε ξενώνα στο Παρίσι.

