Ατλάντα: Επιβάτης με κοπίδι “έσπειρε” τον τρόμο σε πτήση (βίντεο)

Αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από το Σινσινάτι στην Τάμπα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Ατλάντα αφότου σήμανε συναγερμός για επιβάτη που είχε ένα κοπίδι στην κατοχή του.

«Ο εν λόγω επιβάτης τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία της Ατλάντα», ανέφερε εκπρόσωπος της Frontier Airlines.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ οι επιβάτες αναχώρησαν με άλλη πτήση, την ίδια ημέρα, για τον προορισμό τους.

Η Λίλιαν Χόφμαν δήλωσε στο δίκτυο NBC ότι όταν ο «ύποπτος» πήγε στην τουαλέτα του αεροσκάφους, ένας έντρομος συνεπιβάτης της είπε ότι ο άνδρας «απειλούσε να μαχαιρώσει ανθρώπους».

«Έτσι, πήγα να μιλήσω σε αεροσυνοδούς στις μπροστινές θέσεις», είπε η Χόφμαν στο NBC. Λίγο αργότερα την ενημέρωσαν ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί, όπως κι έγινε 20 λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με τα Αμερικάνικα ΜΜΕ σημαντικό ρόλο στην ακινητοποίησή του έπαιξαν αμερικανοί βετεράνοι του πολεμικού ναυτικού. Όπως είπαν, όταν άκουσαν τι γίνεται, πήγαν και τον έπιασαν με λαβή προκειμένου να μη μπορεί να αντιδράσει.

Περίπου 3.000 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001,έκτοτε, στο πλαίσιο αυστηροποίησης των κανονισμών ασφαλείας για τις πτήσεις, απαγορεύεται σε επιβάτες να έχουν κοπίδια στην κατοχή τους.

πηγή: NBC

