Κεραμέως: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αποστολή αμερικανικών πανεπιστημίων

Για τις συνεργασίες των αμερικανικών με τα ελληνικά πανεπιστήμια, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών και τις παρακολουθήσεις μίλησε στον ΑΝΤ1 η Υπουργός Παιδείας.

Για τις συνεργασίες μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών πανεπιστημίων μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με θέα» η Υπουργός Παιδείας, λίγες μέρες αφού εκπρόσωποι 30 αμερικανικών πανεπιστημίων επισκέφτηκαν τα 25 ελληνικά.

Όπως είπε η Νίκη Κεραμέως, «30 κορυφαία πανεπιστήμια ήρθαν στη χώρα μας, για να συνεργαστούν με τα δικά μας. Οι στόχοι είναι το κοινό πτυχίο και το κοινό ερευνητικό εργαστήριο».

Διευκρίνισε ότι, κάποια προγράμματα, όπως του Columbia και του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ τώρα ξεκινά και αυτό του ΕΚΠΑ με το Yale.

«Κι αυτά είναι μόνο η αρχή», είπε, επισημαίνοντας ότι, «η συνέχισή τους θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή».

Η Υπουργός έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη αποστολή αμερικανικών πανεπιστημίων εκτός ΗΠΑ και εξηγώντας πως θα γίνουν ανταλλαγές φοιτητών και ερευνητών, τόνισε πως, «μέχρι τώρα δεν είχαμε τη θέση που δικαιωματικά αξίζει στα πανεπιστήμιά μας. Με αυτές τις συνεργασίες θα αναδειχθούν και τα δικά μας πανεπιστήμια».

«25.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί προσελήφθησαν τα τελευταία δύο χρόνια και πρόθεσή μας είναι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια», είπε υπογραμμίζοντας ότι, στόχος είναι «οι αναπληρωτές να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες».

Σχετικά με τη στέγαση των σχολείων, είπε πως «οι Δήμοι κάνουν μεγάλες προσπάθειες για τις υποδομές των σχολείων» και προανήγγειλε νέες φοιτητικές εστίες για τους φοιτητές.

Κληθείσα να σχολιάσει το θέμα των παρακολουθήσεων, αντιπαρέβαλλε τα 30 αμερικανικά πανεπιστήμια με το ζήτημα, λέγοντας πως «συγκρούονται δύο κόσμοι, της αξιοπρέπειας και της εξωστρέφειας και της λάσπης».

«Φυσικά και πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση, αλλά πρέπει να τεκμηριωθεί αυτό, δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει για τον πρωθυπουργό χωρίς κανένα στοιχείο τεκμηρίωσης

Τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση προχωρά σε μία ρύθμιση που καμία άλλη χώρα δεν έχει προχωρήσει.

Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει: άπλετο φως και πάμε ένα βήμα παραπέρα με το θεσμικό πλαίσιο», κατέληξε σχετικά με τις παρακολουθήσεις.

