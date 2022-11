Μαρία Αναστασοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο να δουλεύει περισσότερο (βίντεο)

Life

Η Μαρία Αναστασοπούλου βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής "Στούντιο με Θέα" δίπλα στη Φαίη Μαυραγάνη. Τι είπε για τη συνεργασία της με το Γιώργο Παπαδάκη.

Η Μαρία Αναστασοπούλου βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής "Στούντιο με Θέα" δίπλα στη Φαίη Μαυραγάνη... υπό τον ήχο ομιλιών του Ανδρέα Παπανδρέου. Η ίδια μίλησε για τη συνεργασία της με το Γιώργο Παπαδάκη, το σκύλο της Σωτήρη και το... "παλιό" ΠΑΣΟΚ.

"Τη Μαρία τη γνώρισα εδώ στον ΑΝΤ1, είμαστε γειτονάκια στα γραφεία, και την έχω αγαπήσει πολύ, είναι ένα πολύ γλυκό παιδί" είπε η Φαίη Μαυραγάνη κατά την υποδοχή της Μαρίας Αναστασοπούλου.

Για τη συνεργασία της με το Γιώργο Παπαδάκη ανέφερε πως "δεν είχα ξανασυνεργαστεί αλλά πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπος νομίζω να δουλεύει τόσο πολύ όσο ο Γιώργος, είναι πάντα εδώ και προετοιμάζεται για τα πάντα" και συνέχισε "όπως βλέπεις τους νέους δημοσιογράφους που έχουν αγωνία κάθε σύνδεση να είναι σωστή, να ξέρουν τι θα πουν, αυτό κάνει ο Γιώργος", με τη Φαίη Μαυραγάνη να αποκαλύπτει πως "το Γιώργο Παπαδάκη τον είχα καθηγητή στη σχολή, όταν ήταν η γυναίκα του έγκυος και να πως τα έφερε η ζωή και είμαστε σε απέναντι γραφεία".

"Η πρώτη σύσκεψη γίνεται στις 04:00, άρα 4 παρά είκοσι έιμαστε στο κανάλι" είπε η Μαρία Αναστασοπούλου ενώ η ίδια ξυπνά, όπως είπε "03:05" χαρίζοντας ένα πεντάλεπτο στον εαυτό της για λόγους... ψυχολογίας.

Σχετικά με το "παλιό" ΠΑΣΟΚ και το λόγο που την έχουν συνδυάσει με αυτό, η Μαρία Αναστασοπούλου είπε πως "το ξεκινήσαμε μαζί με το Γιάννη Κολοκυθά στο ραδιόφωνο ως vintage στοιχείο της εκπομπής μας και έιδαμε ότι έγινε trend" ενώ είπε πως "είμαι παιδιά της δεκαετίας του '80 που πηγαίναμε με τους γονείς μας σε ομιλίες, είχε πολύ Ανδρέα Παπανδρέου το σπίτι μου".

Η παρουσιάσρια του ΑΝΤ1 δεν έκρυψε και την αδυναμία που έχει στο σκύλο της το Σωτήρη λέγοντας πως "όταν διαλέγαμε όνομα για το σκύλο ήμασταν ανάμεσα στο Σωτήρης και στο Βαγγέλης, αλλά νομίζω πως ο σκύλος αυτός είναι ξεκάθαρα Σωτήρης".

